Saigon Co.op khẳng định vai trò trụ cột của bán lẻ nội địa

Trong bối cảnh đó, Saigon Co.op xác định Co.opmart là mũi nhọn chiến lược, giữ vai trò trung tâm để bảo vệ thị phần và giữ vững niềm tin tiêu dùng. Ba mươi năm hiện diện trong đời sống người Việt, Co.opmart tiếp tục cho thấy bản lĩnh của thương hiệu bán lẻ thuần Việt, được tin cậy là "người nội trợ đảm đang của nhân dân".

Ba trụ cột giữ trọn niềm tin người tiêu dùng

Chu kỳ tiêu dùng hiện nay mang những đặc điểm khác biệt rõ nét so với giai đoạn trước đây. Người dân chi tiêu thận trọng hơn, ưu tiên nhu cầu thiết yếu và đề cao tính minh bạch. Thị trường không còn "dễ dãi" với những mô hình tăng trưởng bằng quy mô, mà đòi hỏi năng lực giữ chân khách hàng bằng giá trị thực.

Saigon Co.op xây dựng chuỗi cung ứng nội địa, hỗ trợ thúc đẩy hàng hóa địa phương ẢNH: SAIGON CO.OP

Trong bối cảnh mới, Saigon Co.op phát huy những giá trị đã tạo dựng suốt hơn ba thập kỷ, coi đó là sợi chỉ xuyên suốt cho toàn hệ thống. Những giá trị ấy được thể hiện rõ nét tại Co.opmart thông qua chất lượng hàng hóa, sự ổn định giá cả và phong cách phục vụ tận tâm, gần gũi.

Saigon Co.op kiên định ưu tiên chất lượng hàng hóa, phát triển chuỗi cung ứng nội địa. Hơn 95% hàng hóa tại Co.opmart có xuất xứ trong nước, kết nối hơn 600 hợp tác xã và doanh nghiệp Việt. Các chương trình kiểm soát như Tick xanh trách nhiệm do Sở Công thương TP.HCM phát động, hệ thống có hơn 1.200 mặt hàng tươi sống đạt chuẩn, giúp kiểm soát rủi ro và tăng tính minh bạch, để người tiêu dùng an tâm lựa chọn.

Song hành với chất lượng là chính sách giá hợp lý, yếu tố cốt lõi giúp Co.opmart trở thành điểm tựa tin cậy của người tiêu dùng. Nhiều năm qua, đặc biệt ở những thời điểm thị trường biến động, thiên tai, dịch bệnh, Saigon Co.op vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá, tổ chức các chương trình khuyến mãi thực chất, chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân.

Không dừng lại ở hàng hóa và giá cả, Saigon Co.op xác định chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mua sắm là thước đo bền vững của thương hiệu. Tinh thần tận tâm phục vụ khách hàng, gắn kết cộng đồng được lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, nhân viên. Chính sự nhất quán đó đã giúp Co.opmart gắn kết bền chặt với người tiêu dùng qua nhiều thế hệ, trở thành lựa chọn quen thuộc trong đời sống thường nhật.

Năm 2026 đánh dấu 30 năm Co.opmart hiện diện trên thị trường. Co.opmart đã trở thành trụ cột thương hiệu của Saigon Co.op, kết tinh rõ nét tinh thần hợp tác, sự tận tâm phục vụ và gắn kết cộng đồng. Trên nền tảng ấy, Saigon Co.op tiếp tục đặt Co.opmart làm mũi nhọn trong chiến lược phát triển thị trường nội địa. Bước vào chặng đường mới, Co.opmart vững vàng đồng hành cùng người tiêu dùng, giữ nhịp niềm tin thị trường và khẳng định trọn vẹn thông điệp: "30 năm thương hiệu Việt - Người nội trợ của nhân dân".

Đổi mới trong áp lực cạnh tranh

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, tiêu dùng nội địa tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, đặt các nhà bán lẻ vào vai trò giữ nhịp thị trường. Saigon Co.op xem đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức khi đổi mới như thế nào để không đánh mất bản sắc đã được xã hội thừa nhận.

Saigon Co.op nâng cấp mô hình Co.opmart, đưa công nghệ hiện đại vào phục vụ khách hàng ẢNH: SAIGON CO.OP

Saigon Co.op lựa chọn tái cấu trúc có trọng tâm, lấy khách hàng làm trung tâm và hiệu quả vận hành làm nền tảng. Việc ứng dụng dữ liệu lớn, điện toán đám mây và tự động hóa kho vận giúp tối ưu chi phí, nâng cao khả năng dự báo nhu cầu, từ đó tăng sức chống chịu trước các cú sốc thị trường.

Với nhiều thương hiệu, cột mốc 30 năm là điểm ổn định. Nhưng với Co.opmart, đó là điểm xuất phát cho một chu kỳ phát triển mới. Saigon Co.op giữ nguyên giá trị cốt lõi, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành các giá trị ấy thông qua mô hình Co.opmart thế hệ mới, Co.opmart Pro được tích hợp mua sắm - tiện ích - công nghệ, đáp ứng nhịp sống hiện đại, song vẫn giữ sự gần gũi vốn là mối gắn kết bền chặt với người tiêu dùng suốt nhiều thập niên.

Cùng lúc, hệ sinh thái đa dạng gồm Co.opXtra, Finelife, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers và Co.op Online giúp mở rộng độ phủ và phân khúc. Năm 2025, khi nhiều chuỗi bán lẻ nội địa thu hẹp, Saigon Co.op vẫn mở mới hơn 100 điểm bán, chuẩn bị nguồn lực cho cao điểm mua sắm tết 2026 và hướng đến mục tiêu 1.000 điểm bán trên toàn quốc. Đây không chỉ là con số tăng trưởng, mà là niềm tin vào sức mua nội địa và vai trò của bán lẻ thuần Việt.

Không chỉ hướng tới tăng trưởng, Saigon Co.op chủ động đặt mình trong mạch chảy phát triển của đất nước. Bằng việc giữ nhịp tiêu dùng nội địa, nâng đỡ sản xuất trong nước, ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Saigon Co.op góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Việt Nam. Đổi mới để dẫn dắt, mở rộng nhưng không rời bản sắc, Saigon Co.op kiên định vị thế trụ cột bán lẻ thuần Việt, song hành trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trách nhiệm xã hội là một phần bản sắc xuyên suốt của Saigon Co.op. Nhiều năm qua, hệ thống bền bỉ thực hiện các hoạt động an sinh thiết thực như xây nhà tình thương, phiên chợ 0 đồng, trao bếp ăn cho trường học, lắp đèn đường nông thôn… hỗ trợ cộng đồng cải thiện điều kiện sống. Tết 2026, chương trình "Chuyến xe hạnh phúc" của Saigon Co.op bước sang mùa thứ 4, tiếp tục đưa 900 lao động có hoàn cảnh khó khăn từ TP.HCM về quê trên 20 chuyến xe 0 đồng. Mỗi hành khách được phục vụ suất ăn, nước uống suốt lộ trình, nhận quà tết và hỗ trợ trung chuyển tận nhà. Những chuyến xe là hành trình chở yêu thương, sẻ chia từ Saigon Co.op; đồng thời khẳng định cam kết đồng hành bền bỉ cùng cộng đồng, mang điều tốt đẹp những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.



