Saigon Co.op tặng nhiều ưu đãi tri ân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2

Nhiều sản phẩm dinh dưỡng với giá giảm mạnh lên đến 50% tri ân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 Ảnh: Quang Định

Tri ân ngày thầy thuốc

Cụ thể, đồng loạt hơn 100 siêu thị Co.opmart và Co.opXtra triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để tri ân các "chiến binh áo trắng". Trong đó, nổi bật là chương trình "Tri ân ngày Thầy thuốc - Quà tặng sức khỏe" giảm giá mạnh lên đến 50% cho các sản phẩm dinh dưỡng, bồi bổ sức khỏe.

Chẳng hạn như sữa tươi tiệt trùng Vinamilk tổ yến lốc 4x180ml chỉ có 41.900 đồng/lốc, sữa dinh dưỡng Vinamilk Flex không Lactoza để tiêu hóa lốc 4x180ml chỉ có 25.700 đồng/lốc, sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk Sure Prevent Gold hộp thiếc 900g chỉ có 555.000 đồng/hộp, sữa chua men sống Probi có đường/ít đường/việt quất lốc 4x130ml chỉ có 30.700 đồng/lốc, sữa chua Vinamilk nếp cẩm lốc 4x100g chỉ có 25.500 đồng/lốc, thực phẩm dinh dưỡng Glucerna vani chai 220ml chỉ có 44.900 đồng/chai, sữa tươi tiệt trùng TH ngũ cốc 4x180ml chỉ có 39.500 đồng/lốc, nước yến nhân sâm S.G.Anpha 6x70ml chỉ có 367.900 đồng/lốc, nước yến Thiên Hoàng không đường/có đường lốc 8x70ml chỉ có 317.000 đồng/lốc mua 1 tặng 1, mật ong Honimore HMN chai 630g chỉ có 270.000 đồng/chai, tinh nghệ canxi Honimore hg 288g 156.000 đồng/hộp, nhuỵ hoa nghệ tây Dĩnh Trần 0.5g chỉ có 96.000 đồng/hộp.

Thêm vào đó, hệ thống Co.opmart và Co.opXtra giảm "cực sâu" chỉ còn 0 đồng cho một số sản phẩm công nghệ trong chương trình "Mua nhiều ưu đãi lớn" áp dụng từ nay đến ngày 8.3 gồm Pizza bò bằm Lacusina 180g còn 0 đồng/hộp, phô mai LV.QUIRIT Light 200g còn 0 đồng/gói, nước uống thể thao Aquarius/Aquarius Zero 390ml còn 5.000 đồng/chai, mì Bongjang H.F 200g còn 6.000 đồng/gói, kim chi cắt lát ông Kim/s 100g còn 6.000 đồng/gói, nước tăng lực Sting dâu lon cao 320ml còn 8.000 đồng/lon, sữa chua uống men sống NuVi lốc 5xc65ml còn 15.000 đồng/lốc, bia Tiger lon cao 500ml còn 17.000 đồng/lon, dầu dừa tinh khiết Vietcoco 500ml còn 20.000 đồng/chai, nước mắm truyền thống Cá Cơm chai thủy tinh 30N 500ml còn 17.500 đồng/chai, gạo thơm đặc sản ST25 Neptune 5kg còn 78.000 đồng/túi… khi khách hàng mua sản phẩm thứ 2, 4, 6... cùng loại.

Chương trình Tích tem đổi quà 2023 với bộ sản phẩm du lịch độc quyền phong cách Ý Ảnh: Quang Định

Siêu ưu đãi cho ngày cuối tuần

Vào các ngày cuối tuần khi khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với hóa đơn trên 300.000 đồng, khách hàng sẽ có cơ hội mua các sản phẩm đồ dùng và may mặc của chương trình "Siêu ưu đãi" áp dụng các ngày 24, 25, 26.2. Cụ thể: bếp ga đôi mặt kiếng Sunhouse SHB3366MT chỉ còn 899.000 đồng/cái, bàn ủi hơi nước Phillips GC1740/20-2000W chỉ còn 499.900 đồng/cái, chảo xào hợp kim nhôm Sunhouse SWP30B-30cm chỉ còn 199.000 đồng/cái, hộp thủy tinh chữ nhật 3 ngăn Nikko 1520ml chỉ còn 99.900 đồng/cái, cây lau nhà T09 Plus chỉ còn 185.000 đồng/cây tặng 1 thảm Welcome 40x60cm, áo thun nữ ngắn tay 77.400 đồng/cái, áo khoác dù nam chỉ còn 219.000 đồng/cái, quần lửng nam lưng thun chỉ còn 75.000 đồng/cái, combo 2 ruột gối nằm 40x60cm chỉ còn 95.000 đồng/cặp, bộ khăn tắm 65x130cn và khăn tay 28x45cm Cotton Organic chỉ còn 165.000 đồng/bộ, dép nhựa nữ chỉ còn 59.500 đồng/đôi.

