Saigon Co.op thúc đẩy tiêu dùng xanh

Co.opmart, Co.opXtra giảm giá cho các sản phẩm của những doanh nghiệp thực hiện tốt công tác môi trường

Chiến dịch Tiêu dùng xanh

Chiến dịch Tiêu dùng xanh là hoạt động thường niên do Báo SGGP cùng Saigon Co.op phối hợp tổ chức, diễn ra lần đầu tiên vào năm 2010, nhằm hướng tới hỗ trợ cộng đồng nhận diện rõ sản phẩm của các doanh nghiệp thực hiện tốt bảo vệ môi trường. Bằng việc ưu tiên sử dụng các sản phẩm xanh, người tiêu dùng đã góp phần thúc đẩy hình thành thị trường cạnh tranh công bằng hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có trách nhiệm bảo vệ môi trường, nỗ lực đầu tư chuyển đổi sản xuất xanh, phát triển bền vững.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, Tổng giám đốc Saigon Co.op - cho biết suốt chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Saigon Co.op nỗ lực không ngừng với giá trị cốt lõi là luôn hướng về cộng đồng trong quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chiến dịch Tiêu dùng xanh đã có sức ảnh hưởng lớn trong cộng động, lan tỏa rộng khắp đến người dân và doanh nghiệp thói quen tiêu dùng mới trong sản xuất - tiêu dùng hằng ngày.

Là nhà bán lẻ tiên phong xây dựng hệ thống phát triển bền vừng, Saigon Co.op đã ngừng sử dụng túi ni lông khó phân hủy, thay vào đó sử dụng 100% túi tự hủy sinh học để đựng hàng hóa cho khách hàng, khuyến khích khách hàng sử dụng túi tái sử dụng nhiều lần, túi môi trường khi mua sắm tại các điểm bán của Saigon Co.op; thay thế các sản phẩm như ống hút nhựa, muỗng nhựa… bằng sản phẩm có nguồn gốc thân thiện với môi trường như bã mía, giấy, gạo hay các dạng nguyên liệu thân thiện môi trường. Đồng thời, Saigon Co.op khuyến khích cán bộ, nhân viên hưởng ứng sống xanh tại công sở và nơi ở; vận động nhà cung cấp, đối tác chuyển đổi sản xuất xanh.

Trong khuôn khổ chiến dịch Tiêu dùng xanh năm 2024, ban tổ chức sẽ tập trung xây dựng chiến lược truyền thông thương hiệu doanh nghiệp gắn kết với quá trình xanh hóa sản xuất và sản phẩm, an toàn cho môi trường. Đồng thời để chuẩn bị cho chiến dịch xanh có quy mô lớn và duy nhất cả nước, Saigon Co.op đã xây dựng các chính sách để tối ưu hóa lợi ích cho cả khách hàng và doanh nghiệp tham gia. Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp về giá bán, Saigon Co.op còn dành riêng khu vực trưng bày thu hút cho các sản phẩm. Thông qua các chương trình khuyến mãi, người tiêu dùng cũng được tiếp cận nhiều hơn với các mặt hàng xanh, sạch.

Lễ phát động chiến dịch Tiêu dùng xanh năm 2024 ở TP.HCM ngày 1.6 mở đầu cho nhiều ưu đãi, giảm giá

Khuyến mãi kích cầu tiêu dùng xanh

Để kích cầu tiêu dùng xanh, từ ngày 1 - 12. 6, Saigon Co.op tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi. Đó là "Vui Tết Đoan Ngọ để Co.opmart lo" diễn ra từ ngày 6 - 12.6 giảm giá luân phiên cho nhiều loại trái cây, món ăn đặc trưng ngày Tết Đoan Ngọ. Hay "Lễ hội mua sắm cho mẹ và bé" giảm từ 30 - 35%, mua 1 tặng 1 cho nhóm thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, may mặc, đồ chơi an toàn dành cho trẻ em; "Đón Tết Đoan Ngọ nhận quà cực to" và khách hàng được nhận ngay phiếu mua hàng trong các ngày 8, 9, 10.6 khi có giá trị hóa đơn theo điều kiện. Hoặc các chương trình "Siêu ưu đãi, Mua nhiều ưu đãi lớn" tiếp tục mang đến những mặt hàng siêu hời chỉ từ 4.900 đồng theo trị giá hóa đơn; "Giá sốc giảm tận gốc" ưu đãi đến 50% toàn ngành hàng.

Song song đó, khi khách hàng là thành viên của Saigon Co.op sẽ được hưởng ưu đãi với chương trình "Hạng càng cao giảm càng sâu"; "Siêu sốc 5K - Đặc quyền thành viên" áp dụng vào ngày 6.6 với mức đồng giá 5.000 đồng cho những sản phẩm theo thể lệ; "Thứ 3 thả ga tích điểm, Ngày đẹp ưu đãi nhân đôi, Ưu đãi thành viên tặng ngàn điểm thưởng" dành tặng thêm điểm thưởng cho khách hàng thành viên theo điều kiện chương trình.

Ngoài ra, chương trình khuyến mãi "Sản phẩm đặc biệt - Dấu ấn 35 năm" trong khuôn khổ mừng sinh nhật Saigon Co.op vẫn đang diễn ra. Khách hàng mua online cũng được hưởng giá sốc theo chương trình khuyến mãi "Có lương rồi săn deal thôi"; Flash sale ưu đãi từ 30 - 50%...