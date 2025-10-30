Saigon Co.op tung ‘Triệu deal tri ân’ mở màn tháng cao điểm mua sắm cuối năm

Với chuỗi quà tặng miễn phí và hàng loạt hoạt động kích cầu lớn nhất trong năm và cũng là lời tri ân thiết thực Saigon Co.op gửi đến khách hàng vì sự tin chọn trong suốt 36 năm qua, đồng thời giúp khách hàng tiết kiệm ngân sách cho mùa tiêu dùng sôi động cuối năm.

Nhóm thực phẩm công nghệ luôn là khu vực thu hút khách mua sắm nhờ chương trình giảm giá sâu

30.000 phần quà miễn phí thay lời cảm ơn

Khởi động tháng tri ân, Saigon Co.op dành tặng 30.000 phần quà phô mai Belcube Mango Passion 26g miễn phí. Cụ thể, ngày 1.11, 120 khách hàng đầu tiên tại mỗi Co.opmart, Co.opXtra và Co.opmart Pro trên toàn quốc chỉ cần check-in tại siêu thị sẽ nhận 2 phần quà dinh dưỡng nhỏ gọn, tiện lợi như lời chúc khởi đầu tháng mới đầy năng lượng. Vào ngày 11.11, chương trình "Độc thân ngọt ngào" sẽ mang đến cơ hội nhận túi phao Pepsi hoặc lốc trà Ô Long Tea Plus Táo 450ml cho 11 khách hàng đầu tiên tại mỗi siêu thị có hóa đơn chứa hai số 1.

Sản phẩm Tick xanh trách nhiệm có mã QR trên bao bì giúp khách hàng dễ dàng truy xuất nguồn gốc

Song song đó, hơn 4 triệu khách hàng thành viên được ưu tiên quà tặng gắn liền đời sống gia đình. Khách hàng có hóa đơn từ 500.000 đồng nhận dầu hào bào ngư Maggi, từ 1 triệu đồng nhận ly sứ linh vật Coop, và hóa đơn 2 triệu đồng tích lũy từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần nhận bộ bàn ăn 7 món bằng sứ tinh tế. Tất cả ưu đãi triển khai đồng thời online và offline, giúp khách hàng dễ dàng "săn" quà tri ân.

Hơn 5.000 mặt hàng giảm đến 50%

Chương trình tri ân của Saigon Co.op tập trung tối ưu lợi ích thật cho từng gia đình Việt, dựa trên ba trục giá trị: thiết thực - tiết kiệm - dễ tiếp cận. Trong 21 ngày, hơn 5.000 mặt hàng giảm đến 50%, chủ yếu nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, nhu yếu phẩm, trong đó thực phẩm tươi sống giảm 35%, nhiều sản phẩm rau an toàn áp dụng mua 1 tặng 1 như rau mầm, cải kale hoặc đồng giá từ 9.900 đồng như cải ngọt, rau muống, nấm kim châm, bắp cải tim, cải xanh…

Điểm khác biệt là ưu đãi gắn với chất lượng và nguồn gốc rõ ràng. Saigon Co.op đẩy mạnh nông sản VietGAP, GlobalGAP, hàng nhãn riêng và nhóm sản phẩm Tick Xanh Trách Nhiệm - được kiểm soát từ nguyên liệu, quy trình sản xuất đến tác động xã hội. Nhóm hàng này ghi nhận tỷ lệ mua lặp lại cao, trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng nhờ chất lượng ổn định và giá hợp lý.

Quà sành điệu hợp xu hướng trẻ dành cho hội độc thân vui tính

Phát triển song hành trách nhiệm xã hội

Không chỉ tung hàng triệu "deal" tri ân khách hàng, Saigon Co.op cũng khẳng định giá trị bền vững bằng khả năng gắn kết người tiêu dùng qua các hoạt động nhân văn. Thông qua mô hình liên kết Doanh nghiệp - Đối tác - Khách hàng - Cộng đồng, mỗi giỏ hàng tại Saigon Co.op trở thành một hành động vì môi trường và an sinh xã hội.

Saigon Co.op ưu tiên rau củ quả đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất rõ nguồn gốc

Chẳng hạn dịp này, khi mua sản phẩm OMO (Unilever) tại hệ thống Saigon Co.op, khách hàng đã góp phần trồng 35.000 cây keo tại xã Nghĩa Tá, Thái Nguyên (Bắc Kạn trước đây) trong dự án "Gieo triệu mầm xanh - Phủ vạn cánh rừng", hướng tới mục tiêu 1 triệu cây xanh, góp phần cải tạo đất, phục hồi rừng và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Song song, ngày 30.10 tới đây, Saigon Co.op tiếp tục mở rộng mạng lưới với sự kiện mở cửa bán hàng của Co.opmart Thống Nhất tại Bcons City Mall - phiên bản Co.opmart thế hệ mới, tích hợp khu tự chọn và ẩm thực (Foodcourt), ứng dụng công nghệ và tối ưu vận hành phục vụ cư dân các khu phức hợp đô thị hiện đại. Việc đưa Co.opmart Thống Nhất vào hoạt động không chỉ mở rộng độ phủ tại khu vực kinh tế trọng điểm khu đông TP.HCM mà còn thể hiện định hướng phát triển dài hạn của Saigon Co.op: mở rộng hệ thống song hành cùng chất lượng - giữ vững vai trò trụ cột bình ổn thị trường - dẫn dắt bán lẻ Việt phát triển bền vững vì cộng đồng.

30.000 phần quà phô mai Belcube sẽ được được trao tận tay khách hàng trong ngày 1.11

Tin yêu chọn Co.op - Triệu deal tri ân Từ ngày 30.10 đến 19.11, Saigon Co.op với hơn 800 điểm bán ngập ưu đãi tri ân khách hàng trên toàn quốc. Chẳng hạn, giảm đến 49% cho thực phẩm, hóa phẩm, gia dụng, kèm hoàn tiền 5% (tối đa 50.000 đồng) cho khách hàng thành viên với hóa đơn từ 290.000 đồng; Tuần lễ tươi ngon giảm giá mạnh luân phiên cho hàng tươi sống, nhãn riêng Co.op và Tick Xanh Trách Nhiệm; Deal khủng cuối tuần khi từ thứ Sáu đến Chủ nhật, giảm giá sốc, riêng khách hàng thành viên giảm đến 50%. Khách hàng mua sắm online cũng được tham gia chương trình "Mua càng nhiều giảm càng sâu" với nhiều quà tặng voucher mua hàng tùy vào trị giá hóa đơn…

