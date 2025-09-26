Saigon Co.op tung ưu đãi thiết yếu giúp hộ gia đình tiết kiệm hàng trăm nghìn đồng

Ưu đãi lớn giúp các gia đình mua sắm tiết kiệm

Khảo sát hành vi mua sắm gần đây cho thấy, người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên sản phẩm hóa phẩm dung tích lớn vừa tiết kiệm, vừa giảm tần suất đi mua sắm. Bám sát nhu cầu đó, Saigon Co.op đưa vào danh mục ưu đãi đến 50% loạt sản phẩm như nước rửa chén, lau sàn, nước giặt xả, tẩy toilet, sữa tắm, dầu gội, dầu xả… từ các thương hiệu uy tín như: Comfort, Downy, Omo, Ariel, VIM, Clear, Pantene…. Với mỗi sản phẩm dung tích từ 3 lít trở lên, khách hàng có thể tiết kiệm từ 20.000 đồng đến hơn 100.000 đồng. Với cách mua sắm này, ước tính cả tháng, một hộ gia đình có thể tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng.

Người tiêu dùng chọn mua hóa phẩm size đại để tiết kiệm hơn, phù hợp với thói quen tiêu dùng

Đáng chú ý, hàng nhãn riêng Co.op cũng tham gia mạnh vào chương trình giảm giá. Các sản phẩm nước giặt, nước xả, nước lau sàn dung tích lớn từ 3,2 lít trở lên có lợi thế giá cạnh tranh chỉ từ 52.000 đồng/túi, thậm chí khi mua theo thùng khách hàng còn được ưu đãi sâu hơn, giá từ 168.000 đồng/thùng gồm 4 túi. Riêng từ ngày 26 - 28.9, trong chương trình ‘Siêu ưu đãi’, khách hàng có hóa đơn từ 300.000 đồng được mua các sản phẩm trên với giá giảm đến 50%. Việc giữ giá hợp lý nhưng không giảm chất lượng của Saigon Co.op nhờ có lợi thế chuỗi cung ứng, quan hệ đối tác lâu dài với nhà sản xuất cùng nhãn hàng riêng. Chương trình này đặc biệt có lợi cho các hộ gia đình đông thành viên, cơ sở kinh doanh dịch vụ, đồng thời gắn với xu hướng tiêu dùng xanh: mua dung tích lớn giảm bao bì nhựa, hạn chế rác thải sinh hoạt.

Hàng loạt chương trình hỗ trợ người tiêu dùng

Các quầy rau củ, trái cây giảm 10 tại Co.opmart giúp bữa cơm gia đình thêm tiết kiệm.

Từ nay đến ngày 1.10, hơn 1.000 mặt hàng thuộc nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, đồ gia dụng… được Saigon Co.op áp dụng giảm giá, mua càng nhiều càng lợi. Cụ thể, từ ngày 25.9 - 1.10, hàng loạt thực phẩm tươi sống phục vụ cho bữa cơm hàng ngày như: cá diêu hồng, cá nục, thịt gà, rau mồng tơi, bắp cải tim, cam Úc, dưa hấu…. được giảm giá từ 10% - 20%. Bên cạnh đó, nhóm gia vị, thực phẩm chế biến, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, nước giải khát ưu đãi từ 15% - 33%, mua 2 tặng 1, mua càng nhiều giá càng rẻ.

Khuyến mãi bedding đúng mùa vụ, giúp khách hàng đổi mới không gian sống với chi phí hợp lý

Riêng các khách hàng sở hữu thẻ thành viên hạng mức Đồng - Bạc - Vàng - Bạch Kim sẽ được mua hàng với mức giá ‘hời’ hơn từ 5% - 25%, hạng thẻ càng cao, càng được giảm nhiều. Siêu thị cũng sẽ tặng 250 điểm thưởng, tương đương 50.000 đồng cho khách hàng mua thùng bia Sapporo Premium 330ml/500ml/650ml. Ngoài ra còn có chương trình Ưu đãi khách hàng mới trên Co.op Online: tặng Ecom Evoucher 10.000 đồng cho khách hàng mua sản phẩm sữa, chế phẩm từ sữa (không gồm sữa bột), thức uống dinh dưỡng từ 250.000 đồng.