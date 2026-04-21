SAIGON HD khai trương showroom thứ 3 tại Vạn Kiếp: Không gian trải nghiệm cao cấp

Dù mua sắm trực tuyến phát triển mạnh mẽ, với lĩnh vực thiết bị nghe nhìn cao cấp, người tiêu dùng vẫn ưu tiên đến showroom để trực tiếp nghe thử, xem thử và so sánh chất lượng âm thanh - hình ảnh. Đây là lý do các không gian trải nghiệm thực tế ngày càng được chú trọng.

Showroom Vạn Kiếp là điểm đến thứ ba của SAIGON HD tại TP.HCM, sau 2 showroom hiện hữu tại Phan Đăng Lưu và Him Lam. Được thành lập ngày 3.4.2011, sau hơn 15 năm hoạt động, SAIGON HD tiếp tục đầu tư mạnh vào mô hình showroom đa không gian nhằm mang đến trải nghiệm toàn diện cho khách hàng.

Không gian mới được thiết kế theo hướng chuyên biệt, bao gồm khu vực tầng trệt với các thiết bị phổ thông và phòng phim gia đình nhỏ; tầng lầu có phòng nghe nhạc chuẩn audiophile, khu HiFi, home cinema cao cấp, cùng các khu vực dành cho âm thanh chuyên nghiệp, karaoke và mô phỏng phòng hội nghị. Nhờ đó, khách hàng có thể trải nghiệm thực tế nhiều kịch bản sử dụng từ nghe nhạc cá nhân, xem phim gia đình đến giải pháp âm thanh cho dự án chuyên nghiệp.

Đại diện SAIGON HD cho biết: "Với âm thanh và nghe nhìn, 'nghe thử trước khi mua' là rất quan trọng vì mỗi không gian và nhu cầu sẽ đòi hỏi chất âm khác nhau. Chúng tôi tập trung xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên sâu cùng không gian trải nghiệm thực tế để khách hàng đưa ra lựa chọn phù hợp nhất".

Với định hướng lấy trải nghiệm thực tế làm trọng tâm, SAIGON HD kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phân phối và tư vấn giải pháp âm thanh - hình ảnh tại Việt Nam.