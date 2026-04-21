Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

SAIGON HD khai trương showroom thứ 3 tại Vạn Kiếp: Không gian trải nghiệm cao cấp

Nguồn: Saigon HD
21/04/2026 16:00 GMT+7

Trong bối cảnh nhu cầu giải trí tại gia ngày càng tăng, việc trải nghiệm trực tiếp sản phẩm âm thanh, hình ảnh trước khi quyết định mua đang trở thành yếu tố then chốt. Nhân dịp này, SAIGON HD chính thức khai trương showroom mới tại số 83A - 85A Vạn Kiếp, phường Gia Định, TP.HCM vào ngày 19.4.2026.

SAIGON HD khai trương showroom thứ 3 tại Vạn Kiếp: Không gian trải nghiệm cao cấp - Ảnh 1.

Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, hiệp hội đến chúc mừng

ẢNH: SAIGON HD

Dù mua sắm trực tuyến phát triển mạnh mẽ, với lĩnh vực thiết bị nghe nhìn cao cấp, người tiêu dùng vẫn ưu tiên đến showroom để trực tiếp nghe thử, xem thử và so sánh chất lượng âm thanh - hình ảnh. Đây là lý do các không gian trải nghiệm thực tế ngày càng được chú trọng.

Showroom Vạn Kiếp là điểm đến thứ ba của SAIGON HD tại TP.HCM, sau 2 showroom hiện hữu tại Phan Đăng Lưu và Him Lam. Được thành lập ngày 3.4.2011, sau hơn 15 năm hoạt động, SAIGON HD tiếp tục đầu tư mạnh vào mô hình showroom đa không gian nhằm mang đến trải nghiệm toàn diện cho khách hàng.

Không gian mới được thiết kế theo hướng chuyên biệt, bao gồm khu vực tầng trệt với các thiết bị phổ thông và phòng phim gia đình nhỏ; tầng lầu có phòng nghe nhạc chuẩn audiophile, khu HiFi, home cinema cao cấp, cùng các khu vực dành cho âm thanh chuyên nghiệp, karaoke và mô phỏng phòng hội nghị. Nhờ đó, khách hàng có thể trải nghiệm thực tế nhiều kịch bản sử dụng từ nghe nhạc cá nhân, xem phim gia đình đến giải pháp âm thanh cho dự án chuyên nghiệp.

Đại diện SAIGON HD cho biết: "Với âm thanh và nghe nhìn, 'nghe thử trước khi mua' là rất quan trọng vì mỗi không gian và nhu cầu sẽ đòi hỏi chất âm khác nhau. Chúng tôi tập trung xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên sâu cùng không gian trải nghiệm thực tế để khách hàng đưa ra lựa chọn phù hợp nhất".

SAIGON HD khai trương showroom thứ 3 tại Vạn Kiếp: Không gian trải nghiệm cao cấp - Ảnh 2.

Không gian trải nghiệm Lifestyle Audio tại showroom

ẢNH: SAIGON HD

Nhân dịp khai trương, showroom triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng ghé thăm và mua sắm trong những ngày đầu.

Với định hướng lấy trải nghiệm thực tế làm trọng tâm, SAIGON HD kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phân phối và tư vấn giải pháp âm thanh - hình ảnh tại Việt Nam.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận