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Kinh tế Doanh nghiệp

SAIGON IX kỷ niệm 30 năm thành lập, công bố nhận diện thương hiệu mới

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
Tối ngày 16.7, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Sài Gòn 9 (SAIGON IX) trọng thể tổ chức Gala kỷ niệm 30 năm với chủ đề '30 năm dấu son: Thịnh vượng và Bền vững', đánh dấu bước chuyển mình đầy kiêu hãnh.

Tại sự kiện, dòng chảy di sản ba thập kỷ cùng khu vực tương tác của hai dự án trọng điểm là khu phức hợp văn phòng - thương mại METRO IX tọa lạc tại Thủ Đức và Khu nhà phố PIER IX tại Thới An đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với toàn thể các quan khách tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đồi, Tổng Giám đốc SAIGON IX, đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các cộng sự, đối tác và khách hàng. Doanh nghiệp tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội khi đóng góp lớn vào Quỹ Khuyến học địa phương.

Đại diện thế hệ kế thừa, anh Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc, công bố chiến lược "Hành trình nối tiếp" cùng hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Điểm nhấn cảm xúc của sự kiện chính là nghi thức vinh danh Bà Trần Thị Ngọc Diệp, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán, nhằm tri ân cống hiến to lớn của bà suốt chặng đường dài 30 năm.

Khép lại đêm tiệc, Ban lãnh đạo cùng đối tác đồng lòng nâng ly. Bước sang chương mới, SAIGON IX sẵn sàng bứt phá, kiến tạo những giá trị Thịnh vượng, Bền vững cho cộng đồng.

SAIGON IX kỷ niệm 30 năm thành lập, công bố nhận diện thương hiệu mới- Ảnh 1.

Ban lãnh đạo cùng các đối tác thực hiện nghi thức nâng ly chúc mừng chặng đường 30 năm của SAIGON IX


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Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Sài Gòn 9 Gala kỷ niệm 30 năm Hành trình nối tiếp nhận diện thương hiệu SAIGON IX

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