SAIGON IX kỷ niệm 30 năm thành lập, công bố nhận diện thương hiệu mới

Tại sự kiện, dòng chảy di sản ba thập kỷ cùng khu vực tương tác của hai dự án trọng điểm là khu phức hợp văn phòng - thương mại METRO IX tọa lạc tại Thủ Đức và Khu nhà phố PIER IX tại Thới An đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với toàn thể các quan khách tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đồi, Tổng Giám đốc SAIGON IX, đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các cộng sự, đối tác và khách hàng. Doanh nghiệp tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội khi đóng góp lớn vào Quỹ Khuyến học địa phương.

Đại diện thế hệ kế thừa, anh Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc, công bố chiến lược "Hành trình nối tiếp" cùng hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Điểm nhấn cảm xúc của sự kiện chính là nghi thức vinh danh Bà Trần Thị Ngọc Diệp, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán, nhằm tri ân cống hiến to lớn của bà suốt chặng đường dài 30 năm.

Khép lại đêm tiệc, Ban lãnh đạo cùng đối tác đồng lòng nâng ly. Bước sang chương mới, SAIGON IX sẵn sàng bứt phá, kiến tạo những giá trị Thịnh vượng, Bền vững cho cộng đồng.

Ban lãnh đạo cùng các đối tác thực hiện nghi thức nâng ly chúc mừng chặng đường 30 năm của SAIGON IX



