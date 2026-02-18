Saigon Marina IFC - Màn pháo hoa tòa tháp đầu tiên tại Việt Nam

Từ 23 giờ 40 đến 0 giờ 15, tòa tháp trở thành tâm điểm của thành phố khi những chùm pháo hoa rực rỡ bừng nở từ đỉnh cao, hòa cùng không gian trình diễn ánh sáng kiến trúc bên dòng sông Sài Gòn. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người dân trên cả nước.

Khác với những màn pháo hoa truyền thống từ mặt đất, chương trình lần này được thiết kế như một màn trình diễn thẳng đứng, lấy chính tòa tháp làm sân khấu. Hiệu ứng ánh sáng đã biến đường chân trời thành một bức tranh sống động, gợi nên những khoảnh khắc biểu tượng thường thấy tại các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Địa điểm tổ chức cũng mang nhiều ý nghĩa. Tòa tháp tọa lạc tại khu vực Ba Son lịch sử - nơi từng là trái tim công nghiệp và hàng hải của Sài Gòn suốt hơn hai thế kỷ. Từ năm 1788, những con tàu đầu tiên được hạ thủy tại đây, góp phần kết nối Việt Nam với các tuyến thương mại quốc tế. Hôm nay, chính khu vực ven sông ấy đang chuyển mình thành một trung tâm tài chính và công nghệ hiện đại.

Saigon Marina IFC được kiến tạo như một điểm hội tụ mới của các định chế tài chính, doanh nghiệp công nghệ và thương hiệu quốc tế. Vì thế, màn pháo hoa không chỉ là một sự kiện lễ hội, mà còn là tuyên ngôn thị giác về khát vọng phát triển của thành phố.

Bao quanh tòa tháp là không gian trình diễn ánh sáng nghệ thuật hiện đại, nơi công nghệ, kiến trúc và mặt nước sông hòa quyện thành một cảnh quan đêm đầy ấn tượng. Nổi bật trong không gian ấy là hình ảnh Ngựa Vàng - biểu tượng của phồn vinh, tốc độ và một kỷ nguyên phát triển mới.

Sự kiện được xem là một dấu mốc trong cách kể câu chuyện đô thị của Việt Nam - tạo nên một khoảnh khắc thị giác mang tính biểu tượng, thể hiện sự vươn mình của TP.HCM trên hành trình trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế.