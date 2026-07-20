Saigontourist Group ‘bắt tay’ Yan Can Cook đưa ẩm thực Việt Nam thành sản phẩm du lịch

Ngày 16.7.2026, tại khách sạn Majestic Sài Gòn, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thành viên đã có buổi gặp gỡ và làm việc với siêu đầu bếp quốc tế Martin Yan – người sáng lập thương hiệu Yan Can Cook, cùng các cộng sự đến từ Hoa Kỳ và châu Á.

Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các khách sạn tiêu biểu thuộc hệ thống Saigontourist Group gồm Majestic Sài Gòn, Rex Sài Gòn, Grand Sài Gòn và Trường Du lịch & khách sạn Saigontourist (STHC).

Trong không khí cởi mở và đầy cảm hứng, hai bên đã cùng trao đổi, phác thảo định hướng hợp tác nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên để nâng tầm các chương trình, sản phẩm và dịch vụ du lịch, văn hóa và ẩm thực; đồng thời khai thác sức lan tỏa của một thương hiệu ẩm thực có tầm ảnh hưởng toàn cầu để quảng bá hình ảnh du lịch và văn hóa Việt Nam.

Theo định hướng bước đầu, Martin Yan và Saigontourist Group sẽ nghiên cứu triển khai chuỗi sự kiện ẩm thực định kỳ tại các khách sạn tiêu biểu trong hệ thống, giới thiệu những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc kết hợp giữa nghệ thuật chế biến, trình diễn và kể chuyện văn hóa. Mục tiêu không chỉ là thu hút thêm du khách trong nước và quốc tế mà còn từng bước khẳng định ẩm thực Việt Nam như một sản phẩm du lịch chất lượng cao, có khả năng tạo nên giá trị gia tăng và sức hấp dẫn bền vững cho điểm đến Việt Nam.

Một nội dung hợp tác quan trọng khác là chương trình đào tạo và truyền cảm hứng dành cho thế hệ đầu bếp trẻ thông qua Trường Du lịch & khách sạn Saigontourist (STHC). Theo đó, Martin Yan dự kiến phối hợp tổ chức các lớp Cooking Class, nơi ông trực tiếp biểu diễn kỹ thuật chế biến, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và lan tỏa niềm đam mê ẩm thực đến học viên, đồng thời kết hợp livestream trên các nền tảng số để mở rộng sức ảnh hưởng tới cộng đồng yêu ẩm thực trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, các lớp học trải nghiệm nấu ăn cũng được nghiên cứu thiết kế dành cho du khách lưu trú tại các khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Group, đặc biệt là khách quốc tế yêu thích khám phá văn hóa Việt Nam thông qua ẩm thực. Đây được xem là một trong những sản phẩm du lịch trải nghiệm giàu giá trị, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách.

Trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, Martin Yan cũng sẽ tư vấn cho Saigontourist Group về định hướng xây dựng và nâng tầm một số nhà hàng theo chuẩn "fine dining" quốc tế, trên nền tảng gìn giữ và tôn vinh bản sắc ẩm thực Việt Nam. Không chỉ chú trọng chất lượng món ăn, sự hợp tác còn hướng đến việc hoàn thiện trải nghiệm tổng thể của thực khách, từ không gian, nghệ thuật trình bày, dịch vụ đến cách kể câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi món ăn.

Martin Yan cũng được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng Saigontourist Group trong các chương trình quảng bá ẩm thực Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ chung của ẩm thực.

Ngay sau buổi làm việc, Martin Yan cùng các cộng sự đã có chuyến khảo sát tại các không gian ẩm thực của khách sạn Majestic Sài Gòn, Rex Sài Gòn và Grand Sài Gòn để tìm hiểu điều kiện thực tế phục vụ cho việc xây dựng các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Sau buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, đã có chia sẻ nhanh: "Ẩm thực là một trong những tài sản văn hóa quý giá nhất của Việt Nam và cũng là động lực quan trọng để phát triển du lịch chất lượng cao. Chúng tôi tin rằng, sự kết hợp giữa bề dày kinh nghiệm của Saigontourist Group trong lĩnh vực du lịch – khách sạn – nhà hàng với uy tín, sức ảnh hưởng và kinh nghiệm quốc tế của Martin Yan sẽ mở ra những sản phẩm và trải nghiệm mới, góp phần nâng tầm vị thế ẩm thực Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Đây không đơn thuần là sự hợp tác giữa một doanh nghiệp và một đầu bếp nổi tiếng, mà là sự cộng hưởng nhằm kể câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ của ẩm thực, để mỗi món ăn trở thành một đại sứ, mỗi bữa ăn trở thành một hành trình khám phá và mỗi du khách đều mang theo những ký ức đẹp về Việt Nam".

Martin Yan là một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới, được hàng triệu khán giả biết đến thông qua chương trình truyền hình Yan Can Cook, ra đời từ năm 1978 và phát sóng hàng nghìn tập trên hệ thống truyền hình PBS (Hoa Kỳ) cùng nhiều đài truyền hình quốc tế. Chương trình đã được phát sóng tại hơn 50 quốc gia và trở thành biểu tượng của truyền hình dạy nấu ăn. Ông cũng là tác giả của hơn 35 đầu sách về nghệ thuật ẩm thực (cook book) được xuất bản và phát hành trên toàn thế giới.

Dù đã ngoài 70 tuổi, Martin Yan vẫn duy trì nhiều hoạt động sôi nổi như sản xuất các chương trình Yan Can Cook, tổ chức lớp học nấu ăn trực tuyến, tham gia các lễ hội ẩm thực quốc tế, thực hiện các chương trình du lịch ẩm thực và chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng truyền hình cũng như mạng xã hội.

Đối với Saigontourist Group, ẩm thực luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch chất lượng cao. Trong nhiều năm qua, Tổng Công ty đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa – ẩm thực quy mô lớn trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua những giá trị văn hóa bản địa.

Tiêu biểu là Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group, sự kiện nhiều năm liên tiếp được World Culinary Awards vinh danh là "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới" (2023, 2024, 2025) và "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" (2022, 2023, 2024, 2025). Cùng với Vietnam Phở Festival và nhiều chương trình quảng bá ẩm thực vùng miền, Saigontourist Group đang từng bước hiện thực hóa chiến lược đưa văn hóa ẩm thực trở thành lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Việc xúc tiến hợp tác với Martin Yan được xem là bước khởi đầu cho một hành trình mới đầy tham vọng của Saigontourist Group: đưa ẩm thực Việt Nam trở thành một sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế, đồng thời mời bạn bè năm châu đến khám phá Việt Nam thông qua những trải nghiệm văn hóa đặc sắc trên mỗi bàn ăn.