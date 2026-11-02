Saigontourist Group cùng Cà Mau phát triển du lịch xanh, kết nối khởi nghiệp

Ngày 31.10.2026, UBND tỉnh Cà Mau và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Thỏa thuận tập trung vào xây dựng sản phẩm đặc trưng, xúc tiến thị trường, đào tạo nhân lực và nghiên cứu cơ hội đầu tư, hướng đến tăng cường quảng bá, khai thác sức hấp dẫn của điểm đến địa đầu cực Nam của Tổ quốc.

Từ tài nguyên rừng, biển đến hành trình trải nghiệm

Với hệ sinh thái rừng ngập mặn, cảnh quan biển đảo và đời sống văn hóa sông nước, Cà Mau có nhiều "chất liệu" để xây dựng những hành trình mang dấu ấn riêng. Định hướng hợp tác đặt trọng tâm vào việc kết nối các tài nguyên ấy thành sản phẩm, gắn trải nghiệm của du khách với bảo tồn thiên nhiên và đời sống cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, địa phương sở hữu nhiều tiềm năng du lịch sinh thái, trải nghiệm ven biển, văn hóa và tâm linh độc đáo mang giá trị riêng biệt cần được nghiên cứu, đầu tư bài bản để hình thành các sản phẩm đặc trưng đủ sức hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Hoạt động hợp tác giữa tỉnh Cà Mau và Saigontourist Group phải đi vào thực chất, mang lại sản phẩm và kết quả cụ thể.

Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ nghiên cứu, tư vấn phát triển du lịch xanh, sinh thái tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn quốc gia U Minh Hạ, các khu rừng ngập mặn và vùng ven biển. Các tuyến khám phá Đất Mũi, Hòn Khoai cùng những trải nghiệm nông nghiệp, ngư nghiệp, ẩm thực và văn hóa bản địa cũng nằm trong định hướng phát triển sản phẩm.

Thay vì khai thác từng điểm đến riêng lẻ, chương trình hướng đến các hành trình trọn gói, kết nối vận chuyển đa loại hình từ đường hàng không, đường bộ đến đường thủy với lưu trú, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm. Phạm vi liên kết bao gồm các điểm đến trong tỉnh, trong đó có khu vực Bạc Liêu trước đây, đồng thời mở rộng kết nối với TP.HCM và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Kết nối thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ

Song song với xây dựng sản phẩm, hai bên xác định xúc tiến, quảng bá là cầu nối đưa du lịch Cà Mau đến gần hơn với du khách. Saigontourist Group định hướng giới thiệu các sản phẩm, điểm đến phù hợp trong chương trình kinh doanh, hệ thống phân phối và mạng lưới đối tác của doanh nghiệp.

Thị trường nội địa tập trung vào các điểm đến, vùng du lịch bao gồm TP.HCM, Đông Nam bộ, Bắc bộ, Trung bộ và các địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế. Việc tiếp cận khách quốc tế sẽ được triển khai từng bước thông qua mạng lưới đối tác của Saigontourist Group.

Các hoạt động dự kiến được nghiên cứu theo kế hoạch hàng năm gồm khảo sát điểm đến cho doanh nghiệp lữ hành và báo chí, chương trình kích cầu, sự kiện văn hóa, thể thao, ẩm thực, cùng du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo và tổ chức sự kiện (MICE). Việc giới thiệu nghệ thuật truyền thống trong các chương trình xúc tiến cũng góp phần làm nổi bật bản sắc của điểm đến.

Ở khâu dịch vụ, hợp tác hướng đến hỗ trợ đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, nhân sự tại cơ sở lưu trú, nhà hàng và điểm du lịch cộng đồng. Hai bên đồng thời nghiên cứu các cơ hội đầu tư; đồng thời, việc khảo sát, đề xuất dự án sẽ được xem xét theo chiến lược của doanh nghiệp, quy hoạch địa phương và quy định pháp luật.

Tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, cho biết doanh nghiệp sẽ phát huy kinh nghiệm hơn 50 năm cùng hệ sinh thái du lịch, dịch vụ để đồng hành với Cà Mau trong phát triển sản phẩm, xúc tiến thị trường và nâng tầm chất lượng nhân lực. Bà Ánh Hoa kỳ vọng thỏa thuận sớm được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực, tạo giá trị lâu dài cho hai bên.

Để triển khai vào thực tế, hai bên thống nhất thành lập các tổ công tác, xác định đầu mối phụ trách và xây dựng kế hoạch hành động cho từng nội dung. Kết quả hợp tác sẽ được đánh giá hàng năm để kịp thời tháo gỡ vướng mắc và thống nhất các nhiệm vụ tiếp theo.

Gợi mở cơ hội khởi nghiệp từ chuỗi trải nghiệm

Trước lễ ký kết, câu chuyện kết nối tài nguyên với thị trường cũng được đặt ra tại Ngày hội Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026 (CamaUP'26) và Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026. Sự kiện do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức ngày 30/10, mang chủ đề "The New Tide – Con nước mới", thu hút hơn 1.000 đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp.

Tham gia diễn đàn và ban giám khảo vòng chung kết cuộc thi Next Entrepreneur Experience 2026 (NEX 2026), bà Nguyễn Thị Ánh Hoa trao đổi với các nhóm khởi nghiệp về cách nhận diện nhu cầu thị trường, ứng dụng công nghệ và tổ chức nguồn lực bản địa thành sản phẩm, dịch vụ. Vòng chung kết có 12 dự án trình bày ý tưởng và mô hình kinh doanh.

Trong phần chia sẻ, bà Ánh Hoa gợi mở cách nhìn dự án khởi nghiệp như một mắt xích của chuỗi giá trị, thay vì một ứng dụng hay sản phẩm đứng riêng lẻ. Với du lịch, đó là khả năng phối hợp dịch vụ đưa đón, vận chuyển đường thủy, lưu trú, thanh toán số, trải nghiệm thủ công và mua sắm đặc sản thành một hành trình thuận tiện cho du khách.

Theo Chủ tịch Saigontourist Group, sức hấp dẫn của du lịch sinh thái không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn ở cách tổ chức trải nghiệm. Một hành trình kết hợp khám phá rừng, lưu trú tại cộng đồng, tìm hiểu nghề thủ công, thưởng thức món ăn địa phương và mua đặc sản có thể tạo thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn, sử dụng nhiều dịch vụ hơn.

Với các giải pháp công nghệ, bà Ánh Hoa lưu ý sản phẩm cần phù hợp điều kiện sử dụng thực tế, kể cả nơi kết nối viễn thông chưa ổn định hoặc người dùng chưa quen thao tác số. Khả năng hỗ trợ sản xuất, điều phối dịch vụ và giải quyết nhu cầu cụ thể của người dân, doanh nghiệp mới là cơ sở để công nghệ tạo ra giá trị.

Từ thỏa thuận phát triển du lịch giữa UBND tỉnh Cà Mau và Saigontourist Group đến những trao đổi tại ngày hội khởi nghiệp, điểm gặp nhau là hướng đưa tài nguyên bản địa vào chuỗi sản phẩm, dịch vụ có kết nối thị trường. Theo nhìn nhận của Saigontourist Group về Cà Mau, cơ hội không chỉ là giới thiệu thêm một điểm đến, mà còn tạo nên những hành trình có bản sắc, nơi du khách có thêm trải nghiệm và cộng đồng có thêm cơ hội tham gia cung ứng dịch vụ trong hành trình phát triển du lịch bền vững tại địa phương.