Saigontourist Group đặt mục tiêu thu 14.000 tỉ đồng năm 2023

Ngày 21.3, Saigontourist Group tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và phương hướng năm 2023.



Tại hội nghị, ông Trương Đức Hùng, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group cho biết, các chỉ tiêu khách, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách thực hiện năm 2022 của Tổng công ty đều tăng cao so với cùng kỳ 2021 và so với kế hoạch đề ra.

Saigontouirts Group phục vụ hơn 1,1 triệu lượt khách trong năm 2022 DIỆU MI

Theo đó, Tổng công ty đã đón tiếp và phục vụ hơn 1,1 triệu lượt khách, tăng 199% so cùng kỳ và tăng 13% so với kế hoạch; tổng doanh thu đạt 12.200 tỉ đồng, tăng 104,8% so cùng kỳ và tăng 17,3% so với kế hoạch. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng có tổng lãi G.O.P (lợi nhuận gộp) 3.000 tỉ đồng, nộp ngân sách 2.200 tỉ đồng - tăng 42,9% so cùng kỳ và đạt 95% so với kế hoạch.

Ông Trương Đức Hùng cho hay, năm 2023, Tổng công ty đặt mục tiêu phục vụ gần 1,7 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 14.000 tỉ đồng, tổng lãi G.O.P 3.430 tỉ đồng, nộp ngân sách 2.540 tỉ đồng.

Theo đó, đơn vị sẽ xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đồng bộ, riêng có của hệ thống thông qua các thế mạnh về kinh doanh lưu trú, lữ hành, ẩm thực, giải trí, hội nghị hội thảo.



Đồng thời, Tổng công ty tiếp tục tham gia tổ chức các sự kiện quảng bá quốc tế quy mô lớn tại các thị trường trọng điểm; nâng cao tổ chức thành công các sự kiện lớn như: Lễ hội Tết, Đường hoa Nguyễn Huệ tổ chức vào dịp Tết; Sự kiện ẩm thực, văn hóa, giải Golf Saigontourist Group…

Ông Dương Anh Đức trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Tổng công ty HOÀNG LÊ BẢO

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá, năm 2022, Saigontourist Group đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, đó là sự nỗ lực của cả hệ thống.

"Chúng ta cần tiếp tục nỗ lực, sáng tạo đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2023. Trước tiên là tiếp tục phát huy sức mạnh, ưu thế, sở trường trong đó vai trò cánh chim đầu đàn của ngành du lịch Việt Nam", ông Dương Anh Đức nói.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị, Tổng công ty cần tăng cường ứng dụng thành quả của khoa học công nghệ, công nghệ thông tin nâng hiệu quả, tăng sự hài lòng của du khách khi sử dụng dịch vụ, tập trung công tác đào tạo, nâng chất đội ngũ lao động.