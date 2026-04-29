Saigontourist Group đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Sáng 29.4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện "Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước" và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 2).

Sự kiện có sự tham dự của bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; ông Nguyễn Dũng Tiến, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch; bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch.

Về phía lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM có ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Sự kiện còn có sự tham dự của đại diện các lãnh sự quán tại TP.HCM, đại diện bộ, ngành, các đối tác trong và ngoài nước, nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động Saigontourist Group qua các thời kỳ.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group cho biết năm 1975, Saigontourist chỉ có 236 nhân sự, đón 1.689 lượt khách, thu hơn 2,5 triệu đồng.

50 năm sau, Saigontourist Group đã trở thành một hệ sinh thái với hơn 100 đơn vị thành viên, hơn 17.000 người lao động. Đơn vị đã phục vụ hơn 2 triệu lượt khách mỗi năm, đạt doanh thu gần 17.000 tỉ đồng, lợi nhuận hơn 5.000 tỉ đồng và đóng góp 3.458 tỉ đồng vào ngân sách quốc gia.

"Thông điệp Saigontourist Group - 50 năm vươn mình cùng đất nước chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình đó. Chúng tôi đã, đang và sẽ vươn mình bứt phá khỏi giới hạn, từ mô hình truyền thống tiến lên tầm vóc quốc tế", bà Ánh Hoa nhấn mạnh.

Bà Ánh Hoa cho biết Saigontourist Group sẽ chuyển đổi quyết liệt dựa trên 5 trụ cột: đổi mới toàn diện tư duy và mô hình kinh doanh; tăng tốc chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh; thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững; tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nhân lực; tăng cường liên kết trong nước và quốc tế để nâng sức cạnh tranh.

Bà Ánh Hoa chia sẻ, Huân chương Lao động hạng nhất là nguồn động lực to lớn, sự khích lệ mạnh mẽ cho tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Saigontourist Group. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi đơn vị phải liên tục đổi mới với tầm nhìn xa hơn, mục tiêu lớn hơn và khát vọng mãnh liệt hơn.

Tập trung nguồn lực, nâng sức cạnh tranh quốc tế

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chúc mừng, biểu dương những thành tựu Saigontourist Group đạt được trong 50 năm qua, đồng thời chúc mừng đơn vị đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá trong nửa thế kỷ, Saigontourist Group đã khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực, nòng cốt phát triển du lịch TP.HCM theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập quốc tế.

Saigontourist Group đã tiên phong mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, tham gia xây dựng hạ tầng du lịch, đóng góp ngân sách và lan tỏa mô hình phát triển bền vững. Đồng thời, đơn vị đã giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.



Ông Cường yêu cầu Saigontourist Group tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt dẫn dắt du lịch TP.HCM, đổi mới tư duy, hướng tới phát triển bền vững, có chiều sâu.



Lãnh đạo TP.HCM tin tưởng, kỳ vọng Saigontourist Group tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong lưu trú, lữ hành, du lịch MICE; chú trọng phát triển sản phẩm có chiều sâu văn hóa, đặc sắc; xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao vị thế TP.HCM trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ông Trương Đức Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Saigontourist Group, thay mặt lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động, bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo trung ương, TP.HCM đã tham dự và có những chỉ đạo, định hướng chiến lược quan trọng cho tổng công ty.

"Saigontourist Group nghiêm túc, đầy đủ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM, đặc biệt là định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với đổi mới sáng tạo, kinh tế số; xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, xanh, bền vững; tăng cường liên kết vùng và nâng cao vị thế trung tâm khu vực. Đây là kim chỉ nam để chúng tôi hành động quyết liệt hơn trong thời gian tới", ông Trương Đức Hùng nói.

