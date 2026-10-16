Saigontourist Group được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards 2026

Giải thưởng là sự ghi nhận đối với hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu Saigontourist Group qua nhiều thế hệ, với nền tảng di sản, hệ sinh thái du lịch đa dạng, chất lượng sản phẩm - dịch vụ và những nỗ lực đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Đây cũng là động lực để Saigontourist Group tiếp tục phát huy giá trị thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa những trải nghiệm du lịch mang bản sắc Việt Nam đến gần hơn với thị trường quốc tế.

Ông Trương Công Huy - Phó tổng giám đốc Saigontourist Group lên nhận giải thưởng

APEA do Enterprise Asia tổ chức, hướng đến ghi nhận những doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật trong hoạt động quản trị, tăng trưởng và đóng góp cho cộng đồng, qua đó thúc đẩy tinh thần kinh doanh và phát triển doanh nghiệp trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2026, chương trình mang chủ đề "Forging Legacy - Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, khơi nguồn tương lai", đề cao những giá trị dài hạn và năng lực phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ra đời ngày 1.8.1975, Saigontourist Group đã trải qua 51 năm hình thành và phát triển, đồng hành cùng sự chuyển mình của TP.HCM và ngành du lịch Việt Nam. Từ những nền tảng ban đầu, Saigontourist Group từng bước phát triển thành một trong những thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam, với hệ sinh thái hơn 100 đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực lưu trú, nghỉ dưỡng, lữ hành, ẩm thực, vui chơi giải trí, đào tạo du lịch, hội nghị - triển lãm và các dịch vụ liên quan.

Khách sạn Rex Sài Gòn, một trong các khách sạn 5 sao thuộc Saigontourist Group

Sức mạnh thương hiệu Saigontourist Group không chỉ đến từ quy mô hệ thống hay bề dày hoạt động. Đó còn là khả năng kết nối những giá trị văn hóa, lịch sử và ẩm thực với các sản phẩm, dịch vụ du lịch hiện đại; biến bản sắc địa phương thành những trải nghiệm có giá trị đối với du khách trong nước và quốc tế. Trong hệ sinh thái ấy, mỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, chương trình lữ hành hay sự kiện văn hóa đều trở thành một điểm chạm thương hiệu, qua đó giúp du khách có cơ hội khám phá cảnh quan, con người, phong vị ẩm thực và chiều sâu văn hóa Việt Nam.

Đây cũng là cách Saigontourist Group theo đuổi định hướng phát triển thương hiệu gắn với thông điệp "Tận hưởng bản sắc Việt": gìn giữ những giá trị đặc trưng, đồng thời không ngừng làm mới cách giới thiệu và chuyển tải các giá trị ấy trong đời sống du lịch đương đại.

Một dấu ấn nổi bật trong hành trình phát triển thương hiệu của Saigontourist Group là sự kết hợp giữa bảo tồn giá trị truyền thống và sáng tạo những sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn mới. Các không gian lưu trú gắn với lịch sử đô thị, những chương trình giới thiệu ẩm thực vùng miền và các sự kiện văn hóa quy mô lớn góp phần tạo nên bản sắc riêng của thương hiệu, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Món ngon Saigontourist Group liên tục nhận được Giải thưởng ẩm thực đặc sắc nhất thế giới

Trong suốt quá trình phát triển, Saigontourist Group và các đơn vị thành viên đã được Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, TP.HCM cùng nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trao tặng nhiều danh hiệu, giải thưởng. Các thành tích tiêu biểu gồm danh hiệu Tập thể Anh hùng Lao động; Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Thương hiệu quốc gia; Thương hiệu Vàng TP.HCM; các giải thưởng ASEAN cùng nhiều giải thưởng du lịch trong nước, quốc tế.

Như vậy, trong tháng 10.2026, cùng với Giải thưởng "Thương hiệu Truyền cảm hứng" tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026, Saigontourist Group còn ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, tiêu biểu như "Thương hiệu Việt lan tỏa bản sắc của năm" tại Better Choice Awards 2026; "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" và "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới" tại World Culinary Awards 2026; danh hiệu "Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026" và Giải thưởng "Thương hiệu Vàng" TP.HCM năm 2026.

Mỗi danh hiệu phản ánh một phương diện trong hành trình phát triển của Saigontourist Group: đóng góp cho đất nước, nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, uy tín thương hiệu và khả năng hội nhập. Giải thưởng Thương hiệu Truyền cảm hứng tại APEA 2026 tiếp tục bổ sung một dấu mốc cho hành trình ấy, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thương hiệu trong việc tạo dựng giá trị dài hạn và truyền cảm hứng cho sự phát triển.

Saigontourist Group là một trong những tập đoàn dịch vụ du lịch hàng đầu Việt Nam

Chia sẻ về ý nghĩa của giải thưởng, ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc Saigontourist Group, cho biết: "Chúng tôi trân trọng đón nhận Giải thưởng Thương hiệu Truyền cảm hứng tại APEA 2026. Với Saigontourist Group, đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực phát triển thương hiệu trong hơn nửa thế kỷ qua, mà còn là sự ghi nhận dành cho nhiều thế hệ cán bộ, người lao động đã cùng nhau xây dựng uy tín và tạo nên những giá trị riêng của tổng công ty".

Theo ông Cao Văn Chóng, trong giai đoạn phát triển mới, Saigontourist Group sẽ tiếp tục đổi mới sản phẩm và phương thức quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống, tăng cường liên kết giữa các đơn vị thành viên và phát huy hiệu quả hệ sinh thái. Tập đoàn cũng chú trọng mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá, qua đó tiếp cận các thị trường tiềm năng và tạo thêm cơ hội phát triển cho các sản phẩm du lịch Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn mỗi sản phẩm, mỗi dịch vụ và mỗi hành trình mà Saigontourist Group mang đến đều tạo được giá trị thực chất cho khách hàng; mỗi trải nghiệm đều góp phần giúp du khách hiểu hơn, yêu hơn văn hóa và con người Việt Nam. Khi bản sắc được chuyển tải bằng chất lượng, sự sáng tạo và tinh thần phục vụ chuyên nghiệp, đó sẽ là nền tảng để thương hiệu Việt tạo dựng sức hấp dẫn và vị thế trên thị trường quốc tế", ông Cao Văn Chóng nhấn mạnh.

Sau 51 năm phát triển, Saigontourist Group tiếp tục hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực, đóng góp vào sự phát triển của ngành du lịch, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1.8.1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, trung tâm triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...



