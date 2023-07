Saigontourist Group khuyến mãi lớn quý 3 năm 2023

"Kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của Saigontourist Group đạt kết quả phục hồi tích cực. Tổng công ty đón tiếp và phục vụ 892.000 lượt khách, tăng 65,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu đạt 7.400 tỉ đồng, tăng 88,7% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 74,6% so cùng kỳ năm 2019. Tổng lãi gộp đạt 1.860 tỉ đồng, tăng 104,6% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 83,1% so với cùng kỳ năm 2019. Chương trình khuyến mãi lần này cũng nhằm góp phần khôi phục du lịch TP.HCM và cả nước sau thời gian ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19", ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group, cho biết.

Dịch vụ lưu trú ưu đãi đến 60%

Tại TP.HCM, các khách sạn 5 sao áp dụng nhiều hình thức ưu đãi hấp dẫn, như khách sạn Rex Sài Gòn miễn phí một chiều sân bay trị giá 1,180 triệu đồng (50 USD), ưu đãi 15% thực đơn à-la-carte; khách sạn Grand Sài Gòn tặng kèm dịch vụ một chiều sân bay, miễn phí 1 thức uống tại tầng thượng dành cho khách mua gói doanh nhân, ở từ 3 đêm. Khách sạn Majestic Sài Gòn có gói "Trải nghiệm khách sạn di sản 5 sao" giá 4 triệu đồng/đêm/2 khách, kèm miễn phí 1 chiều sân bay.

Khách sạn Majestic Sài Gòn thuộc Saigontourist Group

Các khách sạn 4 sao như Kim Đô, Đệ Nhất và các khách sạn 3 sao như Đồng Khánh, Oscar Sài Gòn, Thiên Hồng cũng áp dụng nhiều ưu đãi về dịch vụ lưu trú. Làng Du lịch Bình Quới có combo thư giãn trong ngày "Nam bộ giữa lòng Sài Gòn" chỉ 499.000 đồng/khách và combo nghỉ dưỡng trọn gói chỉ với 1.450.000 đồng/2 khách tại Khu du lịch Bình Quới 2.

Tại miền Nam, khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long giá phòng còn từ 900.000 đồng. Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Phú Quốc ưu đãi các hạng phòng Panorama, Starcruise, VIP bungalow còn từ 1,2 - 1,8 triệu đồng trong tháng 11.2023.

Tại miền Trung, ngoài khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Ninh Chữ ưu đãi đến 60% giá phòng, các khách sạn khác như Sài Gòn - Phú Yên, Sài Gòn - Ban Mê, Saigontourane, Sài Gòn - Morin, Sài Gòn - Đông Hà, Sài Gòn - Kim Liên giá phòng chỉ từ 550.000 đồng/đêm.



Tại miền Bắc, các khách sạn Majestic - Móng Cái, Sài Gòn - Phú Thọ, Sài Gòn - Hạ Long ưu đãi giá phòng hấp dẫn. Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Ba Bể ưu đãi 30% giá phòng, kèm ưu đãi 15% dịch vụ ẩm thực. Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc giá phòng còn từ 750.000 đồng/đêm/2 khách.

Caravelle Saigon Hotel

Ưu đãi dịch vụ ẩm thực, tiệc cưới và hội nghị

Tại TP.HCM, các khách sạn 5 sao đồng loạt tặng khách nhiều ưu đãi đối với dịch vụ ẩm thực, tiệc cưới và hội nghị. Các khách sạn 3-4 sao cũng có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, như khách sạn Kim Đô phục vụ tiệc cưới với giá từ 5 triệu đồng/bàn, tặng 1 đêm phòng tân hôn tại khách sạn hoặc tặng bia, nước ngọt, nước suối trong 2,5 giờ.

Làng Du Lịch Bình Quới

Các đơn vị tại miền Nam và miền Trung cũng đồng loạt ưu đãi các dịch vụ hội nghị, ẩm thực, tiệc cưới. Tại miền Bắc, khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Ba Bể ưu đãi 10% giá dịch vụ văn nghệ, lửa trại kết hợp chương trình ăn uống dành cho các Sở ban ngành địa phương.

Lữ hành ưu đãi đến 10 triệu đồng

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist ưu đãi 10 triệu đồng/khách khi đặt mua sớm các tour đi Anh, Scotland, Wales; ưu đãi 5 triệu đồng/khách với chùm tour Bắc Âu, Pháp, Thụy Sĩ, Ý, New Zealand; ưu đãi 3 triệu đồng/khách mua sớm các tour Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Úc, Hungary, Áo, Czech, Nam Phi, Ma Rốc, Jordan, Israel. Công ty ưu đãi 1 triệu đồng/khách mua sớm các tour Nhật Bản, Brunei, Dubai, Trung Quốc và một số tour Đông Nam Á. Đặc biệt, chùm tour Campuchia, Lào đường bộ 4 ngày giá chỉ từ 4,979 triệu đồng. Các mức ưu đãi trên áp dụng cho chùm tour du lịch nước ngoài khởi hành từ TP.HCM.

Thông tin chi tiết tại website: www.saigontourist.com.vn