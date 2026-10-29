Saigontourist Group kích hoạt mùa ưu đãi cuối năm 2026

Ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc Saigontourist Group, chia sẻ: "Chương trình khuyến mãi quý 4/2026 là món quà tri ân mà Saigontourist Group gửi đến quý khách hàng và đối tác đã tin tưởng, đồng hành cùng chúng tôi. Trong mùa cao điểm du lịch và sự kiện cuối năm, chúng tôi chú trọng xây dựng những chính sách ưu đãi thiết thực, giúp khách hàng tối ưu chi phí nhưng vẫn tận hưởng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, đồng bộ và những trải nghiệm giàu cảm xúc tại hệ thống Saigontourist Group trên toàn quốc".

Khu du lịch Văn Thánh thuộc Saigontourist Group với không gian xanh mát trong lành

Tăng sức mạnh liên kết hệ thống, bùng nổ ưu đãi dịp cuối năm

Điểm nhấn đáng chú ý trong chương trình khuyến mãi quý 4/2026 là mô hình liên kết chéo dịch vụ giữa các khách sạn 5 sao và 4 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group, góp phần gia tăng lựa chọn và tính linh hoạt cho khách hàng khi tổ chức tiệc, hội nghị, sự kiện và trải nghiệm ẩm thực.

Theo đó, cụm khách sạn 5 sao gồm Rex Sài Gòn, Majestic Sài Gòn và Grand Sài Gòn; cụm 4 sao gồm Continental Sài Gòn, Kim Đô, Đệ Nhất, Oscar Sài Gòn và Làng Du lịch Bình Quới cùng phối hợp giới thiệu, kết nối và chuyển đổi khách hàng giữa các đơn vị thành viên. Khi một địa điểm không còn đủ công suất, hoặc chưa phù hợp với yêu cầu về phong cách, vị trí và thời gian tổ chức, khách hàng được tư vấn lựa chọn dịch vụ tương đương tại một đơn vị khác cùng hạng sao. Cách tiếp cận này phát huy lợi thế mạng lưới và sự đa dạng sản phẩm của Saigontourist Group, mở rộng khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và khách đoàn trong mùa cao điểm cuối năm.

Bên cạnh đó, Saigontourist Group còn tạo thêm sức hút cho mùa mua sắm và đặt dịch vụ cuối năm với chuỗi chương trình Flash Sale vào các ngày đôi 11.11, 12.12 và ngày Black Friday 27.1. Trong những đợt khuyến mãi này, các đơn vị thành viên triển khai nhiều mức ưu đãi và hình thức khuyến mãi đa dạng, áp dụng cho các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực, tiệc và dịch vụ sự kiện theo từng chương trình cụ thể.

Ưu đãi lưu trú, nghỉ dưỡng: Nhiều lựa chọn từ đô thị đến biển

Tại TP.HCM, hệ thống khách sạn thành viên giới thiệu nhiều gói lưu trú với mức giá và quyền lợi đa dạng, phù hợp cho cả khách du lịch, khách công tác và khách lưu trú dài ngày.

Khách sạn Rex Sài Gòn triển khai gói Long Stay dành cho khách đặt từ 5 đêm liên tiếp, áp dụng từ ngày 10.10 đến 31.12.2026: miễn phí đón hoặc tiễn sân bay, giảm 15% giá thực đơn à-la-carte, 30% phí giặt ủi, miễn phí minibar và 15 phút massage tại Rex Health Club.

Khách sạn Grand Sài Gòn mang đến các gói trải nghiệm hạng Deluxe, với giá từ 3.950.000 đồng/phòng/đêm. Các lựa chọn nổi bật gồm gói The Grand Arrival Experience giá 4.167.000 đồng/đêm khi lưu trú từ 3 đêm, kèm dịch vụ đưa đón sân bay và bữa ăn đặc sản vùng miền; gói Refined Stay With Laundry giá 4.200.000 đồng/đêm, kèm giặt ủi và trà chiều.

Khách sạn Majestic Sài Gòn gói lưu trú từ 4.845.000 đồng cho 2 khách, gồm 1 đêm phòng Century Suite, combo bữa trưa tại Saigon House, hai phần "Taste of Vietnam" tại Catinat Lounge, dịch vụ giặt ủi và đưa đón sân bay. Khách sạn Continental Sài Gòn tặng dịch vụ đón sân bay cho khách lưu trú từ 7 đêm, cocktail hoặc mocktail cho khách đặt phòng qua website.

Khách sạn Kim Đô giá phòng từ 1.600.000 đồng/phòng đơn và 1.900.000 đồng/phòng đôi, kết hợp giảm giá minibar, giặt ủi và dịch vụ ăn uống tại Royal Coffee. Khách sạn Đệ Nhất giới thiệu các mức giá phòng từ 1.100.000 đồng/phòng đơn và 1.250.000 đồng/phòng đôi.

Tại miền Trung, khách có thể lựa chọn kỳ nghỉ hướng biển và trải nghiệm văn hóa địa phương với mức chi phí hấp dẫn. Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Ninh Chữ ưu đãi từ 40% đến 60% giá phòng, giá từ 950.000 đồng đến 2.200.000 đồng/đêm, bao gồm ăn sáng, trà chiều hằng ngày và các ưu đãi dịch vụ. Khách đoàn đặt từ 10 phòng trở lên tặng phòng theo quy mô đoàn.

Khách sạn Sài Gòn - Phú Yên giới thiệu combo "Hành trình nghỉ dưỡng - Đón lễ an yên" giá 1.500.000 đồng cho 2 khách, gồm 2 đêm phòng Deluxe và bữa ăn theo gói. Đối với khách đoàn, giá phòng từ 550.000 đồng/đêm, kèm ưu đãi bữa ăn nhẹ hoặc giảm giá thực đơn. Tại Huế, khách sạn Sài Gòn - Morin giá phòng ưu đãi, còn từ 1.000.000 đồng/đêm.

Tại miền Bắc, khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ giá phòng Deluxe từ 1.100.000 đồng/đêm, kèm ưu đãi nâng hạng phòng view hồ và voucher sauna. Các hạng Suite và Executive Suite giảm 30%, với giá từ 1.600.000 đồng/đêm; khách lưu trú dài ngày được hỗ trợ chi phí giặt ủi.

Đón mùa tiệc cuối năm với ưu đãi ẩm thực, hội nghị và "Year End Party"

Các đơn vị thành viên Saigontourist Group giới thiệu nhiều gói ưu đãi dành cho doanh nghiệp tổ chức hội nghị khách hàng, tổng kết hoạt động, tiệc tất niên, tiệc tri ân đối tác và các chương trình đón Giáng sinh, năm mới.

Sân vườn khách sạn Sài Gòn - Morin

Tại khách sạn Rex Sài Gòn, chương trình Rex Festive Passport, diễn ra từ 15.10 - 15.12, dành tặng salad khai vị cho nhóm từ 6 khách và hộp chocolate thủ công cho hóa đơn từ 3.600.000 đồng. Đối với tiệc và hội nghị, khách đặt tiệc từ 100 khách trong tháng 10.2026, tổ chức đến hết ngày 31.1.2027, được giảm 5% giá thực đơn, tặng backdrop chụp hình và voucher buffet sáng tại nhà hàng Hoa Mai.

Khách sạn Majestic Sài Gòn phục vụ trà chiều "Time of Love" tại Catinat Lounge với giá từ 249.000 đồng/khách; buffet BBQ hải sản tại Sky Bar vào tối thứ sáu và thứ bảy hằng tuần, giá 1.200.000 đồng/khách; giảm 15% khi đặt và thanh toán trước thứ năm.

Khách sạn Continental Sài Gòn giảm 10% giá thuê phòng họp MICE kèm ăn trưa và tiệc trà giữa giờ, giảm 10% vé Gala Dinner đêm 24.12 và Countdown Party đêm 31.12 đối với khách đặt trước ngày 31.10.2026. Các gói tiệc cưới cũng đi kèm nhiều quyền lợi như phòng tân hôn, màn hình LED và voucher nghỉ dưỡng tại Nha Trang, Huế hoặc Côn Đảo.

Tại khách sạn Kim Đô, khách tổ chức hội nghị được giảm 20% phí thuê phòng, tặng màn hình LED và treo backdrop. Gói tiệc tất niên có giá từ 5.000.000 đồng/bàn, kèm nước ngọt, nước suối trong 2 giờ và màn hình LED. Với tiệc cưới từ 15 bàn, khách hàng được giảm thêm 5%, tặng nhạc đón khách và phòng tân hôn.

Khách sạn Đệ Nhất ưu đãi tiệc cưới đến 10% hoặc chương trình đặt 10 bàn tặng 1 bàn. Đối với hội nghị, khách hàng được giảm đến 20% giá phòng họp và 50% giá thuê màn hình LED. Các chính sách riêng dành cho hội đồng hương, ngân hàng, hãng hàng không và hiệp hội doanh nghiệp cũng được triển khai với mức ưu đãi từ 10% đến 50%.

Tại khách sạn Đồng Khánh, các gói tiệc tất niên, liên hoan cuối năm tại lầu 4 được thiết kế dành cho nhóm khách từ 5 đến 15 bàn trở lên, kèm các quyền lợi như nước uống, màn hình LED, karaoke và bánh ngọt đầu giờ. Khách đặt tiệc trưa 10 bàn tặng 1 bàn, tiệc tối 15 bàn tặng 1 bàn; buffet chay mua 10 vé tặng 1 vé.

Tại Làng Du lịch Bình Quới, khách hàng có thêm lựa chọn tổ chức tiệc Giáng sinh và tiệc tất niên trong không gian mở, đậm nét dân dã Nam bộ. Nhân ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, đơn vị giảm 20% giá món đối với thực đơn "Món ngon Làng Du lịch Bình Quới".

Ở miền Trung, khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Ninh Chữ giảm 20% giá thuê phòng họp phục vụ hội thảo và sự kiện. Khách sạn Sài Gòn - Morin buffet sáng giá 220.000 đồng/người, mua 10 vé tặng 1 vé; tiệc set menu từ 250.000 đồng/khách, hỗ trợ từ 50% đến 100% chi phí âm thanh, màn hình LED và thiết kế banner cho các tiệc từ 50 khách.

Tại miền Bắc, khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ giảm giá thuê phòng hội nghị đến 50%, với giá từ 3.000.000 đồng/nửa ngày; tặng màn hình LED hoặc máy chiếu, miễn phí phục vụ rượu và âm thanh karaoke. Các gói tiệc và tiệc cưới có giá thực đơn từ 300.000 đồng/khách, kèm những quyền lợi như màn hình LED, phòng lưu trú, MC, ca sĩ, nhạc công và trang trí.

Tiếp tục phát huy lợi thế hệ sinh thái dịch vụ du lịch đa dạng, mang đến nhiều giải pháp lưu trú, ẩm thực và tổ chức sự kiện phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng, chương trình khuyến mãi quý 4/2026 của Saigontourist Group góp phần hỗ trợ doanh nghiệp chủ động kế hoạch hội họp, tổng kết và tri ân cuối năm; đồng thời khuyến khích du khách khám phá các điểm đến, tận hưởng kỳ nghỉ và những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc sắc tại Việt Nam.

Thông tin danh bạ các đơn vị tham gia chương trình, vui lòng truy cập website chính thức của Saigontourist Group tại www.saigontourist.com.vn