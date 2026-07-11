Saigontourist Group kiến tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu phát triển hai con số

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group - phát biểu tại hội nghị

Trong bối cảnh ngành du lịch bước vào chu kỳ cạnh tranh mới, khi yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành yếu tố quyết định, Saigontourist Group đang chủ động chuyển từ tư duy phục hồi sau đại dịch sang kiến tạo động lực tăng trưởng mới, lấy đổi mới quản trị, liên kết hệ thống, chuyển đổi số và phát triển bền vững làm những trụ cột chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đó chính là tinh thần xuyên suốt của Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, vừa diễn ra chiều ngày 9.7.2026 tại Khách sạn Majestic Sài Gòn. Hội nghị không chỉ đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của toàn hệ thống trong nửa đầu năm, mà còn thống nhất các định hướng điều hành, giải pháp trọng tâm và phát động phong trào thi đua hoàn thành, phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn phát triển mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn hệ thống Saigontourist Group ước đạt tổng doanh thu 9.520 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 51% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.570 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tương đương 58% kế hoạch năm 2026. Những kết quả này phản ánh hiệu quả của công tác điều hành linh hoạt, năng lực thích ứng nhanh với diễn biến thị trường và sự phối hợp đồng bộ của toàn hệ thống trong triển khai các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc Saigontourist Group phát biểu tại hội nghị

Song song với hoạt động kinh doanh, Saigontourist Group tiếp tục đầu tư đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước. Saigontourist Group tiếp tục mở rộng các hoạt động xúc tiến tại nhiều thị trường trọng điểm như Đức, Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan, Singapore và Philippines; đồng thời thúc đẩy hợp tác với nhiều đối tác chiến lược trong và ngoài nước nhằm mở rộng nguồn khách quốc tế, phát triển các sản phẩm du lịch mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống. Việc khởi động Liên minh Thương hiệu Sài Gòn giai đoạn 2026–2030 cùng các chương trình hợp tác giữa Saigontourist Group với Vietnam Airlines, Hanoitourist, Trip.com, Đất Việt VAC và nhiều đối tác lớn tiếp tục tạo nền tảng cho mô hình liên kết đa ngành, góp phần hình thành chuỗi giá trị du lịch có quy mô ngày càng lớn và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, chuỗi hoạt động "Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước" gắn với sự kiện Saigontourist Group vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) đã tạo dấu ấn sâu sắc, góp phần lan tỏa những thành tựu nổi bật trong chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, đồng thời củng cố hình ảnh Saigontourist Group là doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển du lịch TP.HCM và cả nước.

Saigontourist Group cam kết hành động hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Chia sẻ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group nhấn mạnh rằng điều có ý nghĩa lớn nhất không chỉ nằm ở các chỉ tiêu doanh thu hay lợi nhuận, mà ở sự chuyển biến về tư duy phát triển của toàn hệ thống. "Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 là minh chứng cho sự đoàn kết, đổi mới, quyết tâm và nỗ lực của toàn hệ thống Saigontourist Group trước những biến động của thị trường. Đây không chỉ là kết quả của tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, mà còn phản ánh sự chuyển biến tích cực trong tư duy quản trị, hiệu quả liên kết hệ sinh thái, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của tổng công ty".

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa đã đưa ra thông điệp lãnh đạo: "Trong 6 tháng cuối năm, Saigontourist Group sẽ tập trung triển khai quyết liệt 9 nhóm giải pháp trọng tâm, lấy khách hàng làm trung tâm, lấy hiệu quả kinh doanh làm mục tiêu, lấy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo làm động lực, lấy liên kết hợp tác làm không gian phát triển mới và lấy đổi mới quản trị làm nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh".

"Với truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển, cùng sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, người lao động và các đơn vị thành viên, Saigontourist Group quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, tiếp tục giữ vững vai trò doanh nghiệp du lịch chủ lực, dẫn dắt của TP.HCM và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số trong giai đoạn 2026-2030", chủ tịch Saigontourist Group khẳng định.