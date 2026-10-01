Saigontourist Group tăng tốc về đích năm 2026, tạo lực tăng trưởng mới năm 2027

Theo báo cáo, tổng doanh thu toàn hệ thống đạt 14.228 tỉ đồng tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 76% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 1.296 tỉ đồng tăng 12% so cùng kỳ, đạt 78% kế hoạch năm. Kết quả phản ánh sự chủ động của các đơn vị thành viên trong khai thác thị trường, nâng cao công suất, cải thiện giá bán, phát triển sản phẩm và kiểm soát hiệu quả kinh doanh; đồng thời cho thấy dư địa tăng trưởng đáng kể trong mùa cao điểm quý 4, chặng đường quan trọng giúp Saigontourist Group thực hiện mục tiêu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Saigontourist Group hợp tác phát triển với nhiều đối tác lớn trong nước và quốc tế

Đó là nội dung tổng quan được trình bày tại Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 4/2026 của Saigontourist Group, vừa diễn ra ngày 29.9.2026 tại TP.HCM. Đây cũng là thời điểm Saigontourist Group chuyển mạnh từ tư duy "tăng trưởng về quy mô" sang chú trọng chất lượng tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh và khả năng tạo nguồn tăng trưởng mới, làm nền tảng cho việc triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 theo định hướng tăng trưởng hai con số.

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động 9 tháng năm 2026 là Saigontourist Group tiếp tục đẩy mạnh liên kết kinh doanh giữa các đơn vị trong hệ sinh thái, theo hướng kết nối lữ hành - lưu trú - ẩm thực - hội nghị, sự kiện - khu du lịch, từng bước biến lợi thế về quy mô và hệ thống thành nguồn khách, sản phẩm và doanh thu cụ thể.

Theo số liệu từ Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist thuộc Saigontourist Group, trong 8 tháng đầu năm 2026, đơn vị này đã đưa khách về các đơn vị thuộc hệ thống 33.866 lượt khách, 63 đoàn MICE quy mô lớn và vừa. Có 45 đơn vị được kết nối khai thác và 49 sản phẩm liên kết được xây dựng mang lại nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Saigontourist Group tăng tốc những tháng cuối năm

Định hướng này tiếp tục được đặt ở vị trí trọng tâm trong quý 4, với tư duy "một khách hàng - nhiều dịch vụ". Cùng với liên kết nội bộ, Saigontourist Group tiếp tục triển khai nhiều giải pháp kinh doanh liên quan đến việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ; đẩy mạnh liên kết hợp tác với các thương hiệu lớn trong nước và quốc tế; áp dụng các giải pháp chuyển đổi số; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thị trường, tổ chức các sự kiện quy mô gắn quảng bá thương hiệu với mở rộng thị trường, đối tác và phát triển nguồn khách.

Trong 9 tháng năm 2026, Saigontourist Group ký kết hợp tác với Hanoitourist, Vietnam Airlines, Becamex Group, IPPG, Đất Việt VAC Group và Liên minh Thương hiệu Sài Gòn, tạo nền tảng phát triển thị trường, nguồn khách, sản phẩm và hệ sinh thái dịch vụ; xúc tiến tại Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan, Singapore, Philippines, Úc, New Zealand, tham gia hội chợ quốc tế ITB Berlin 2026, phối hợp cùng Vietnam Airlines và các cơ quan ngoại giao, đối tác nhằm giới thiệu sản phẩm, khảo sát thị trường và kết nối doanh nghiệp. Đồng thời, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 tiếp tục được tổ chức, thu hút hàng vạn khách, góp phần quảng bá thế mạnh ẩm thực, tăng nhận diện thương hiệu và tạo không gian giới thiệu sản phẩm của các đơn vị trong hệ thống; tổ chức Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group Vì cộng đồng 2026 góp phần lan tỏa hình ảnh thương hiệu gắn với cộng đồng và phát triển bền vững…

Đánh giá kết quả đạt được, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group, nhìn nhận: "Kết quả 9 tháng năm 2026 cho thấy toàn hệ thống đã duy trì được đà tăng trưởng tích cực, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi để bước vào mùa kinh doanh cao điểm cuối năm. Chúng tôi không chỉ tập trung về đích năm 2026, mà phải đồng thời tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Những gì triển khai trong quý 4 phải hướng đến việc hình thành nguồn khách, sản phẩm, thị trường và phương thức kinh doanh có khả năng tạo tăng trưởng cho năm 2027".

Trên tinh thần đó, Saigontourist Group xác định nhiều nhóm giải pháp kinh doanh trọng tâm quý 4/2026, tập trung vào những nội dung có khả năng tạo doanh thu, cải thiện hiệu quả và hình thành động lực tăng trưởng mới. Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình "Tối đa doanh thu - Tối ưu lợi nhuận". Thứ hai, đẩy mạnh liên kết hợp tác trong toàn hệ thống.

Thứ ba, tăng cường liên kết hợp tác với các đối tác chiến lược cùng các đối tác truyền thống trong nước và quốc tế. Thứ tư, tập trung khai thác mạnh mùa cao điểm cuối năm, triển khai khuyến mãi trong toàn hệ thống. Thứ năm, chuyển đổi số để bán hàng hiệu quả hơn và đẩy mạnh công tác tiếp thị số. Thứ sáu, tiếp tục tổ chức, tham gia các chương trình xúc tiến quảng bá tiếp thị, sự kiện du lịch lễ hội trong nước và quốc tế nhằm đẩy mạnh xúc tiến du lịch.

Thứ bảy, triển khai xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2027 với định hướng tăng trưởng hai con số. Một số hướng tăng trưởng mới được tập trung gồm dịch vụ MICE, kinh tế đêm, sản phẩm văn hóa - ẩm thực, du lịch xanh và các sản phẩm trải nghiệm mới.