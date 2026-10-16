Saigontourist Group tiếp tục được vinh danh tại ‘Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới’

Theo thông tin từ doanh nghiệp, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026, đại diện đơn vị nhận giải thưởng danh giá này tại Jamaica.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 với “cú đúp” giải thưởng: “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới 2026” và “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2026”

Đây là lần thứ tư liên tiếp Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group được bình chọn là "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới" (2023, 2024, 2025, 2026) và là năm thứ năm liên tiếp được vinh danh "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" (2022, 2023, 2024, 2025, 2026). Việc tiếp tục chiến thắng các giải thưởng danh giá tại World Culinary Awards không chỉ ghi nhận chất lượng và sức hấp dẫn của một sự kiện ẩm thực, mà còn cho thấy sức sống của văn hóa Việt Nam khi được kể bằng ngôn ngữ ẩm thực.

Diễn ra từ ngày 26-29.3.2026 tại Khu du lịch Văn Thánh, TP.HCM, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 đã mang lại cho đông đảo thực khách trong nước và quốc tế cơ hội trải nghiệm một "bản giao hưởng ẩm thực" với 500 món ăn Saigontourist Group - 10 hành trình hương vị, từ Tây Bắc - địa đầu Tổ quốc, miền Trung di sản, biển đảo Việt Nam, ẩm thực hoàng gia, miền Nam trù phú đến ẩm thực xanh và khu "Ẩm thực không biên giới".

Đến với lễ hội, du khách còn được trải nghiệm một không gian văn hóa đa sắc màu với các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và hoạt động giới thiệu làng nghề Việt Nam, như múa rối nước, múa Chăm, hát bài chòi, dân ca Huế, hò đối đáp Nam bộ, tân cổ giao duyên, đờn ca tài tử, cồng chiêng Tây nguyên, múa xòe cùng âm nhạc đương đại. Trải nghiệm không gian làng nghề, du khách được xem các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật thủ công và hướng dẫn làm bánh dân gian, đan nón lá, làm gốm, làm guốc mộc, quạt giấy.

Lễ hội năm 2026 tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ, thu hút gần 80.000 lượt khách, tăng khoảng 10.000 lượt so với năm 2025, tạo nên không khí sôi động trong suốt bốn ngày tổ chức. Lễ hội của Saigontourist Group đã cho thấy, ẩm thực không còn là một sản phẩm đơn lẻ mà trở thành điểm kết nối giữa văn hóa, du lịch, con người và trải nghiệm.

Một trong hàng chục buổi diễn nghệ thuật truyền thống tại lễ hội

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Saigontourist Group, Trưởng ban chỉ đạo Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 nhìn nhận ý nghĩa của giải thưởng đối với câu chuyện thương hiệu Saigontourist Group và du lịch Việt Nam trên hành trình bước ra thế giới: "Các giải thưởng của World Culinary Awards năm nay không chỉ là sự ghi nhận cho một lễ hội thành công, mà còn là sự ghi nhận cho cách dùng ẩm thực để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam, dùng trải nghiệm để kết nối con người và dùng những giá trị bản sắc để tạo nên sức cạnh tranh cho thương hiệu du lịch Việt".

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, việc lễ hội liên tục được World Culinary Awards vinh danh trong nhiều năm là động lực để Saigontourist Group tiếp tục đầu tư bài bản cho các sản phẩm văn hóa – ẩm thực, đồng thời mở rộng khả năng kết nối Việt Nam với thế giới thông qua du lịch.

Theo đó, hành trình chinh phục các giải thưởng quốc tế cũng nằm trong định hướng quốc tế hóa thương hiệu Saigontourist Group, đưa những giá trị đặc sắc của Việt Nam ra thế giới, đồng thời đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam thông qua các sản phẩm du lịch, ẩm thực và văn hóa.

Lễ hội đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng thực khách là một trong những lễ hội ẩm thực đáng mong chờ nhất

Trong khuôn khổ chương trình, Saigontourist Group đồng thời tổ chức các buổi làm việc với cơ quan ngoại giao, gặp gỡ và kết nối doanh nghiệp đối tác nhằm xúc tiến quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch hai chiều Việt Nam - Jamaica; đồng thời khảo sát sản phẩm, tuyến điểm tại thị trường Trung Mỹ và vùng biển Caribe giàu tiềm năng. Đây là bước đi tiếp nối tinh thần "đưa Việt Nam ra thế giới" của Saigontourist Group, trong đó ẩm thực được xác định là một trong những phương thức hiệu quả để tạo dựng kết nối văn hóa và mở rộng thị trường du lịch.

Bốn lần liên tiếp được vinh danh "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới" và năm năm liên tiếp giữ danh hiệu "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" là những dấu mốc khẳng định hành trình bền bỉ của Saigontourist Group, là động lực để Saigontourist Group tiếp tục nâng chuẩn trải nghiệm, làm mới cách kể câu chuyện Việt Nam và đưa thương hiệu Việt tiến xa hơn trên bản đồ du lịch thế giới.

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1.8.1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, trung tâm triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...



