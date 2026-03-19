Kinh tế

Saigontourist Group trao tặng phí xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Cà Mau

Thanh Mai
19/03/2026 17:00 GMT+7

Trong khuôn khổ chương trình công tác an sinh xã hội tại tỉnh Cà Mau vào ngày 19.3.2026, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Lễ trao tặng Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chương trình do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức, với sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Hồ Thanh Thủy - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau; lãnh đạo hai địa phương, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị đồng hành cùng đông đảo cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), đã đại diện doanh nghiệp trao tặng kinh phí xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá 160 triệu đồng, góp phần hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.

Hoạt động này là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và tỉnh Cà Mau nhằm tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa chia sẻ về ý nghĩa xã hội của chương trình: "Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Việc đồng hành cùng chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi tin rằng mỗi căn nhà được xây dựng hôm nay sẽ là nền tảng cho tương lai ổn định, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và phát triển cộng đồng ngày càng bền vững".

Theo Ban tổ chức, ngoài phần hỗ trợ của Saigontourist Group, chương trình còn ghi nhận nhiều đóng góp thiết thực từ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp khác trong đoàn công tác, chung tay hỗ trợ tỉnh Cà Mau thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Việc trao tặng nhà Đại đoàn kết không chỉ mang giá trị thiết thực về mặt vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các tổ chức, doanh nghiệp đối với đời sống người dân vùng khó khăn, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng trong toàn xã hội.

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) là doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam, luôn tiên phong trong các hoạt động kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội. Bên cạnh việc phát triển hệ sinh thái du lịch - dịch vụ chất lượng cao, Saigontourist Group thường xuyên triển khai nhiều chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội trên cả nước, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

