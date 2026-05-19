Saigontourist Group và Đất Việt VAC hợp tác du lịch và văn hóa, truyền thông giải trí

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang dần trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, sự kiện ký kết giữa hai doanh nghiệp đầu ngành được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy kết nối các nguồn lực chiến lược, từng bước quốc tế hóa các giá trị văn hóa Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới thông qua các sản phẩm du lịch - giải trí - truyền thông tích hợp.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, nhấn mạnh: “Sự hợp tác giữa Saigontourist Group và Đất Việt VAC không chỉ mang ý nghĩa mở rộng hoạt động kinh doanh giữa hai doanh nghiệp, mà còn là bước đi chiến lược trong việc kiến tạo những mô hình phát triển mới cho ngành du lịch gắn với công nghiệp văn hóa. Chúng tôi tin tưởng rằng, việc kết nối thế mạnh về hạ tầng du lịch, dịch vụ, điểm đến của Saigontourist Group với năng lực sáng tạo nội dung, công nghệ truyền thông và sức lan tỏa văn hóa của Đất Việt VAC sẽ làm mới các những trải nghiệm du lịch và tạo nên những sản phẩm đột phá, góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm du lịch - văn hóa - giải trí hiện đại của khu vực”.

Đại diện lãnh đạo Đất Việt VAC Group Holdings chia sẻ: "Việc hợp tác cùng Saigontourist Group không chỉ mở rộng năng lực kết nối hệ sinh thái của Đất Việt VAC mà còn tạo thêm nền tảng để doanh nghiệp phát triển đồng thời cả B2B và D2C. Chúng tôi kỳ vọng sự cộng hưởng giữa nội dung, cộng đồng người dùng và hạ tầng dịch vụ - du lịch sẽ mở ra các mô hình tăng trưởng mới cho công nghiệp văn hóa, du lịch tại Việt Nam".

Theo nội dung hợp tác, hai bên thống nhất phát triển và triển khai các điểm chạm màn hình LED, trung tâm triển lãm, tổ chức sự kiện, biểu diễn nghệ thuật, bảo tàng nghệ sĩ và mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số" tại TP.HCM, bao gồm nhưng không giới hạn tại các địa điểm thuộc hệ thống của Saigontourist Group và Đất Việt VAC Group Holdings.

Hai bên sẽ phối hợp phát triển, khai thác hạ tầng trình chiếu, nội dung và các điểm chạm không gian văn hóa; tổ chức các hoạt động lễ hội, sự kiện, chương trình biểu diễn nghệ thuật, hòa nhạc, fan meeting; đồng hành triển khai các chương trình lớn như: Đường hoa Thành phố dịp Tết Nguyên đán; đồng thời phối hợp truyền thông, quảng bá các hoạt động văn hóa – du lịch và triển khai các hoạt động thương mại, quảng cáo, tài trợ liên quan.

Ngoài ra, hai bên thống nhất ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau trên cơ sở phù hợp với năng lực và điều kiện triển khai thực tế, đặc biệt trong các hạng mục thuộc phạm vi dự án hợp tác. Sự phối hợp này tạo nền tảng để xây dựng chuỗi giá trị liên kết giữa du lịch, giải trí, nội dung sáng tạo và các dịch vụ trải nghiệm mới.

Sự kết hợp giữa Saigontourist Group và Đất Việt VAC được kỳ vọng sẽ hình thành một hệ sinh thái cộng hưởng mới, nơi nội dung sáng tạo, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ của Đất Việt VAC được mở rộng thành các trải nghiệm du lịch – giải trí – văn hóa quy mô lớn; đồng thời giúp Saigontourist Group phát triển thêm những sản phẩm du lịch mới, tiếp cận hiệu quả hơn với nhóm khách hàng trẻ, năng động, có xu hướng tiêu dùng trải nghiệm và giải trí ngày càng cao.

Thông qua hợp tác, thế mạnh về hạ tầng, năng lực vận hành và mạng lưới dịch vụ rộng khắp của Saigontourist Group sẽ là nền tảng để Đất Việt VAC mở rộng các mô hình experiential entertainment (giải trí trải nghiệm), concert tourism (du lịch gắn với sự kiện âm nhạc), fan economy (kinh tế người hâm mộ) và các hoạt động khai thác tài sản sở hữu trí tuệ đa nền tảng. Ngược lại, năng lực sáng tạo nội dung, kết nối cộng đồng và sức ảnh hưởng văn hóa của Đất Việt VAC sẽ góp phần làm mới trải nghiệm du lịch - dịch vụ, gia tăng sức hấp dẫn cho các điểm đến, cơ sở dịch vụ và hoạt động của Saigontourist Group.

Không chỉ dừng lại ở hợp tác kinh doanh, hai bên hướng đến xây dựng những trải nghiệm khám phá giàu bản sắc, kết hợp giữa chiều sâu văn hóa dân tộc và cách tiếp cận hiện đại, sáng tạo, góp phần lan tỏa câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế.