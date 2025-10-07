Sailun khởi động dự án 290 triệu USD xây dựng nhà máy lốp xe tại Ai Cập

Dự án tại vị trí chiến lược

Ai Cập được xem là địa bàn đầu tư tiềm năng nhờ vị trí địa lý đặc biệt, kết nối ba châu lục Á, Phi và Âu thông qua eo đất cùng kênh đào Suez. Tuyến hàng hải này hiện chiếm hơn 12% tổng thương mại toàn cầu mỗi năm, giúp quốc gia Bắc Phi trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng, phù hợp với các ngành công nghiệp đòi hỏi năng lực phân phối nhanh và rộng.

Thị trường xe hơi tại Ai Cập cũng đang chứng kiến những bước nhảy vọt khi tăng trưởng tới 83% trong nửa đầu năm 2025, đạt mốc hơn 90.000 xe, gấp đôi sản lượng tiêu thụ của năm 2024.

Tận dụng lợi thế đó, Sailun triển khai dự án xây dựng nhà máy lốp xe tải bố thép trên diện tích khoảng 350.000 m². Tổng vốn đầu tư hơn 290 triệu USD được phân bổ cụ thể với 255 triệu USD cho xây dựng, 35 triệu USD cho vốn lưu động và 1 triệu USD cho chi phí lãi vay trong quá trình triển khai.

Tập đoàn Sailun đã tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà máy mới tại Ai Cập

Dự án được thực hiện trong ba giai đoạn kéo dài khoảng ba năm. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2026, với năng lực sản xuất 3 triệu lốp xe du lịch và 600.000 lốp xe tải, xe buýt mỗi năm. Khi toàn bộ dự án hoàn tất, công suất nhà máy có thể vượt 10 triệu lốp mỗi năm. Ngoài ra, nhà máy dự kiến tạo thêm khoảng 1.500 việc làm cho người lao động tại địa phương, đóng góp vào phát triển kinh tế khu vực.

Theo tính toán của tập đoàn, khi vận hành ổn định, nhà máy tại Ai Cập có thể đạt doanh thu trung bình hàng năm khoảng 190 triệu USD, lợi nhuận ròng 34,8 triệu USD, với thời gian hoàn vốn hơn 6 năm. Sailun cũng cho biết, dự án tại Ai Cập sẽ giúp tập đoàn đáp ứng tốt hơn nhu cầu ở nước ngoài nhờ nội địa hóa sản xuất, tiếp cận gần hơn các thị trường mới, rút ngắn thời gian phản ứng với khách hàng hạ nguồn và nâng cao chất lượng dịch vụ toàn diện.

Mở rộng sản xuất, củng cố mạng lưới toàn cầu

Sailun hiện có mạng lưới phân phối tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các nhà máy đặt tại Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Việc đầu tư vào Ai Cập được xem là động thái quan trọng để tập đoàn mở rộng năng lực sản xuất, đồng thời tạo bàn đạp thâm nhập sâu hơn vào các thị trường châu Phi, Trung Đông và châu Âu.

Song song với hoạt động tại Bắc Phi, Sailun đồng thời đẩy mạnh đầu tư ở châu Á. Đầu tháng 9/2025, công ty con Sailun Shenyang Tire đã khởi công dự án mở rộng tại Thẩm Dương (Trung Quốc) sau thương vụ mua lại cơ sở sản xuất của Bridgestone trị giá 265 triệu nhân dân tệ.

Tại Việt Nam, Sailun vận hành ba nhà máy tại Tây Ninh với sản lượng hơn 20 triệu lốp mỗi năm. Các sản phẩm lốp xe Sailun đã trở thành lốp chính thức cho nhiều dòng xe điện và được lựa chọn bởi những doanh nghiệp lớn trong nước, qua đó khẳng định năng lực cung ứng ổn định tại khu vực Đông Nam Á.

Hướng tới phát triển bền vững, Sailun coi dự án tại Ai Cập là bước đi quan trọng trong kế hoạch toàn cầu hóa, vừa mang lại lợi ích kinh tế, tạo việc làm, vừa rút ngắn chuỗi cung ứng nhờ lợi thế kênh đào Suez. Gần đây, Sailun Group cũng được tổ chức quốc tế MSCI xếp hạng ESG ở mức A, xem xét trên ba khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp.

Bằng bước đi chiến lược với các dự án mở rộng trong nhiều khu vực, Tập đoàn Sailun tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trong tiến trình toàn cầu hóa. Trong bối cảnh nhu cầu lốp xe trên thế giới không ngừng tăng, Sailun dần tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu lốp xe có tầm ảnh hưởng trên thị trường quốc tế.



