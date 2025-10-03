Saint-Gobain lan tỏa trách nhiệm cộng đồng từ sáng kiến ‘Xây đắp điều diệu kỳ’

360 năm đổi mới - một thế giới tốt đẹp hơn bắt đầu từ những giá trị sẻ chia

Là một tập đoàn toàn cầu dẫn đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng xanh, nhẹ và bền vững, Saint-Gobain tạo dấu ấn khác biệt bằng cách tích hợp các tiêu chuẩn về phát triển bền vững xuyên suốt vòng đời sản phẩm, từ khâu nghiên cứu và phát triển sản phẩm tới sản xuất, vận hành. Trong quá trình thực hiện chiến lược này, tập đoàn đặt trọng tâm vào CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), xem như một trụ cột chính đóng góp vào hành trình phát triển bền vững.

Saint-Gobain tập đoàn vật liệu xây dựng nhẹ và bền vững với 360 phát triển toàn cầu

Theo đó, chuỗi hoạt động CSR của Saint-Gobain tập trung vào ba trọng tâm: hỗ trợ tiếp cận nhà ở bền vững; đồng hành cải tạo công trình cộng đồng và ứng phó biến đổi khí hậu; bồi dưỡng thế hệ kiến tạo công trình bền vững qua đào tạo. Tất cả đều được cụ thể hóa trong chương trình toàn cầu "Build Change" - một sáng kiến toàn cầu từ tập đoàn mẹ.

Với bề dày di sản 360 năm phát triển, Saint-Gobain xác định rằng, tại mỗi nơi tập đoàn hiện diện đều sẽ thể hiện trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng địa phương, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đây cũng là cách doanh nghiệp hiện thực hóa sứ mệnh toàn cầu "Making the World a Better Home - Xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn", không chỉ qua sản phẩm, mà bằng chính những hành động lan tỏa đến toàn xã hội.

Đến Việt Nam với hành trình "xây đắp điều diệu kỳ"

Tại Việt Nam, Saint-Gobain đã bản địa hóa chương trình toàn cầu "Build Change" thành sáng kiến vì cộng đồng "Xây đắp điều diệu kỳ" với các trụ cột hành động: Hỗ trợ tiếp cận nhà ở và trường học bền vững, tiện nghi; Bồi dưỡng thế hệ 'người kiến tạo công trình bền vững.

Trụ cột thứ nhất, doanh nghiệp tập trung vào việc cải tạo nhà ở và trường học bằng các giải pháp vật liệu xây dựng nhẹ, bền vững. Từ những mái nhà đơn sơ đến các trường học tại gần 30 tỉnh thành đã được nâng cấp, mang lại không gian sống và học tập an toàn, tiện nghi cho cộng đồng khó khăn. Riêng trong giai đoạn 2023-2025, chương trình đã cải tạo trần cho 48 trường học và 152 hộ gia đình, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 6 tỉ đồng.

Ông Mai Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Ngãi nhận bảng tài trợ trần la phông từ đại diện Saint-Gobain Việt Nam

Ở trụ cột bồi dưỡng thế hệ "người kiến tạo công trình bền vững", Saint-Gobain triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng và nâng cao nhận thức về phát triển bền vững cho cộng đồng thầu thợ thi công trên cả nước. Doanh nghiệp đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kiến thức về vật liệu nhẹ và bền vững với cộng đồng chuyên môn trong chuỗi giá trị xây dựng, từ kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu, chủ đầu tư đến cả thế hệ sinh viên trẻ.

Thông qua chương trình đào tạo nâng cao tay nghề, Saint-Gobain Việt Nam kiến tạo cộng đồng gần 15.000 nhà thầu 5 Sao cả nước chuyên thi công các giải pháp vật liệu nhẹ, bền vững để đáp ứng xu hướng xây dựng xanh

Từ những bước đi đầu tiên, sáng kiến "Xây đắp điều diệu kỳ" đã mở rộng quy mô, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội trên khắp cả nước. Mỗi công trình, mỗi hoạt động đều mang dấu ấn của sự kết nối giữa doanh nghiệp, đối tác, hệ thống cửa hàng, thầu thợ và nhân viên, biến hành động nhỏ thành những mảnh ghép ý nghĩa kiến tạo cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn.

Chia sẻ về sứ mệnh "Making the world a better home" mà Saint-Gobain toàn cầu đang bền bỉ theo đuổi, ông Nguyễn Trường Hải, CEO Saint-Gobain Việt Nam, nhấn mạnh hành trình triển khai "Build Change - Xây đắp điều diệu kỳ" tại Việt Nam đã chứng minh rằng CSR không chỉ là những con số hay hoạt động rời rạc, mà là sự tiếp nối tự nhiên từ giá trị cốt lõi của một tập đoàn vật liệu xây dựng nhẹ và bền vững. Những mái nhà, mái trường và công trình cộng đồng được cải tạo bằng chính giải pháp vật liệu của Saint-Gobain đã và đang mang lại không gian sống, học tập và làm việc tốt hơn cho nhiều cá nhân và tập thể.

Ông Nguyễn Trường Hải, CEO Saint-Gobain Việt Nam

"Điều làm nên dấu ấn của hành trình "Build Change - Xây đắp điều diệu kỳ" tại Việt Nam chính là có sự đồng hành từ các đối tác, cửa hàng, anh em thầu thợ và nhân viên Saint-Gobain Việt Nam. Vòng tròn kết nối này đem đến sức mạnh để chúng tôi cùng hành động, lan tỏa giá trị đến toàn xã hội. Đó trở thành một niềm tự hào lớn. Bởi chúng tôi đã kiến tạo được một cộng đồng chung giá trị với tầm nhìn vừa hướng đến mục tiêu kinh doanh, vừa sẻ chia trách nhiệm xã hội", CEO Saint-Gobain Việt Nam nhấn mạnh.