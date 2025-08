Salacia Villas - Phong cách nghỉ dưỡng nhiệt đới giữa thương cảng phồn vinh

Định hình chuẩn sống wellness giữa giao lộ toàn cầu

Trong một thập niên trở lại đây, thế giới đã chứng kiến sự thay đổi sâu sắc trong quan niệm về chốn an cư. Không gian sống hiện đại không chỉ cần đáp ứng sự tiện nghi, mà còn phải nuôi dưỡng sức khỏe toàn diện từ thể chất, tinh thần đến cảm xúc, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhịp sống ngày càng hối hả.

Theo báo cáo mới công bố vào tháng 6.2025 của Global Wellness Institute (GWI), thị trường bất động sản wellness toàn cầu đã đạt quy mô 548,4 tỉ USD vào năm 2024, tăng 17,9% so với năm 2023. GWI dự báo mức tăng trưởng hàng năm trong 5 năm tiếp theo sẽ đạt 15,2%, đưa thị trường đạt quy mô khoảng 1.114 tỉ USD vào năm 2029. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này phản ánh rõ sự chuyển dịch trong lựa chọn không gian sống của tầng lớp trung - thượng lưu toàn cầu, hướng đến môi trường sống gần gũi thiên nhiên nhằm tái tạo năng lượng và giảm áp lực tinh thần.

Salacia Villas là dự án tiên phong tại Việt Nam hiện thực hóa chuẩn sống wellness thông qua mô hình "nghỉ dưỡng tại nhà"

Tại Mỹ, ngày càng nhiều dự án nhà ở mới tích hợp yếu tố wellness ngay từ khâu quy hoạch. Ở châu Á, các đô thị hàng đầu như Singapore, Seoul hay Tokyo cũng đang từng bước dịch chuyển sang các mô hình sống xanh, sống chậm và nuôi dưỡng đời sống cảm xúc bền vững. Trong xu hướng ấy, wellness living không còn là đặc quyền của resort 5 sao, mà đã trở thành tiêu chuẩn sống được ưu tiên tại những đô thị có tốc độ phát triển nhanh.

Salacia Villas - tổ hợp biệt thự cao cấp do thương hiệu VinaLiving phát triển thuộc Phường Tân Thành, TP.HCM (tại trung tâm Phú Mỹ cũ) - là một trong những dự án tiên phong tại Việt Nam hiện thực hóa chuẩn sống wellness thông qua mô hình "nghỉ dưỡng tại nhà". Giữa tâm điểm của thương cảng phồn vinh, không gian sống tại đây được quy hoạch như một hệ sinh thái trọn vẹn, giúp cư dân kết nối sâu sắc với bản thân, gia đình và thiên nhiên trong sự cân bằng giữa thể chất, cảm xúc và tinh thần.

Cấu trúc sinh thái tại Salacia Villas được thiết kế theo tinh thần biophilic hài hòa với thiên nhiên

Salacia Villas kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng tại gia

Salacia Villas là tổ hợp biệt thự cao cấp tiên phong trong khu vực sở hữu quy hoạch theo mô hình bán compound chuẩn resort. Mật độ xây dựng thấp, không gian ưu tiên cho công viên xanh, cảnh quan sinh thái đa tầng và hệ thống tiện ích nội khu.

Cấu trúc sinh thái tại Salacia Villas được thiết kế theo tinh thần biophilic hài hòa với thiên nhiên gồm hệ cây bản địa nhiệt đới nhiều tầng, những khoảng vườn xanh bố trí khéo léo dọc các tuyến đường chính, các công viên, cùng công trình biểu tượng Super Coral giúp lọc bụi, giảm nhiệt và điều hòa vi khí hậu, tạo nên không gian sống mát lành quanh năm, bất kể điều kiện thời tiết bên ngoài.

Tại đây, Tổ Hợp Phong Cách Sống , vườn thiền, khu yoga ngoài trời, hồ bơi, đường dạo trị liệu dưới những tán cây đa tầng được bố trí linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu trải nghiệm, từ những khoảng lặng để thư giãn, phục hồi, đến những hoạt động vận động thể chất và giao lưu gắn kết.

Dự án cũng đặc biệt chú trọng đến hệ tiện ích cho gia đình đa thế hệ: con trẻ vui chơi tại các khu vận động sáng tạo, vườn học thiên nhiên; mẹ chơi pickleball, tập yoga hay thư giãn tại spa; ba có không gian riêng tại phòng gym, sân bóng rổ; ông bà thong thả dạo chơi ở những công viên đa tầng, an tâm di chuyển với lối đi bộ an toàn, có thanh vịn, các cụm ghế nghỉ bố trí khắp nội khu. Tất cả được tính toán khoa học và thiết kế tối ưu để nuôi dưỡng một cuộc sống cân bằng, an yên.

Salacia Villas mang đến trải nghiệm sống theo "múi giờ cá nhân"

Với chuỗi tiện ích đa dạng và tinh tế, Salacia Villas còn mang đến trải nghiệm sống theo "múi giờ cá nhân" - nơi thời gian không đo bằng kim đồng hồ mà được quyết định bằng chất lượng sống, cảm xúc và sự tận hưởng trọn vẹn. Giữa nhịp sống thương cảng sôi động, cư dân khu biệt thự có thể chủ động lựa chọn cách sống cho riêng mình: chậm lại để cảm nhận, lặng để phục hồi, vận động để khỏe mạnh, và để mỗi ngày trôi qua đều mang sắc thái của một kỳ nghỉ dưỡng đầy cảm hứng.

Hướng đến thế hệ cư dân hiện đại - những người định nghĩa thành công bằng chất lượng sống, Salacia Villas chính là biểu tượng của phong cách sống khác biệt, đưa khái niệm nghỉ dưỡng không còn giới hạn trong những chuyến đi, mà hòa vào trong từng trải nghiệm thường nhật.

