Sắm ngoại binh 'xịn' thay thế Thanh Thúy, CLB Bình Điền Long An vẫn gặp khó

Việc Trần Thị Thanh Thúy xuất ngoại thi đấu tại Nhật Bản cùng với một số trụ cột chấn thương, lực lượng đang trẻ hóa khiến CLB VTV Bình Điền Long An thi đấu chật vật ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 và chỉ xếp hạng 3.

Ngoại binh Odina Aliyeva gia nhập CLB VTV Bình Điền Long An HÀ PHƯƠNG

Trong bối cảnh các CLB rầm rộ mua sắm ngoại binh chuẩn bị cho vòng 2 khởi tranh đầu tháng 11 tới, CLB VTV Bình Điền Long An cũng chiêu mộ thành công tay đập chất lượng Odina Aliyeva. Thủ quân đội tuyển nữ bóng chuyền Azerbaijan với kinh nghiệm từng thi đấu chuyên nghiệp ở nhiều nơi như Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Brazil, Trung Quốc,... hứa hẹn thay thế tốt vị trí của Trần Thị Thanh Thúy.

Ở lễ xuất quân và ra mắt ngoại binh Odina Aliyeva diễn ra hôm nay (20.10) tại Long An, HLV Lê Thái Bình cho biết vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia hứa hẹn cạnh tranh rất "khốc liệt" khi CLB VTV Bình Điền Long An chung bảng cùng các đội mạnh là Hóa chất Đức Giang, Than Quảng Ninh, Kinh Bắc Bắc Ninh, Hà Phú Thanh Hóa. "Được sự quan tâm của lãnh đạo CLB, chúng tôi may mắn có được ngoại binh chất lượng Odina Aliyeva nhưng hầu hết các đối thủ cũng sắm ngoại binh, có đội chiêu mộ đến 2 ngoại binh nên việc cạnh tranh sẽ rất khó khăn. Dù vậy toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất để giữ vị thế là một trong những CLB hàng đầu bóng chuyền nữ Việt Nam", HLV Lê Thái Bình nói.

Có ngoại binh chất lượng thay thế Trần Thị Thanh Thúy nhưng CLB VTV Bình Điền Long An sẽ phải cạnh tranh quyết liệt ở vòng 2 giải vô địch quốc gia 2023 HÀ PHƯƠNG

Tay đập sinh năm 1990 Odina Aliyeva cho biết, lần đầu sang Việt Nam nhưng cô không bỡ ngỡ bởi đã từng đi thi đấu nhiều nơi. "Tôi sẽ cống hiến hết khả năng của mình cho CLB đồng thời háo hức trải nghiệm cảm giác lần đầu thi đấu ở Việt Nam", Odina Aliyeva thổ lộ.

Ngoài ngoại binh Odina Aliyeva, CLB VTV Bình Điền Long An còn sở hữu 2 tuyển thủ vừa cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên thành công lớn từ đầu năm 2023 đến nay là libero Nguyễn Khánh Đang và chuyền hai Nguyễn Thị Kim Thoa. Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 khởi tranh ngày 3.11 tại Đắk Nông (bảng C nam, bảng D nữ) và Đà Nẵng (bảng D nam, bảng C nữ). Vòng chung kết, xếp hạng từ ngày 16.11 tại Quảng Nam (nữ) và Khánh Hòa (nam). Trong mục tiêu rút bớt số đội, từ 10 xuống còn 8 đội nhằm gia tăng chất lượng, giải năm nay có 2 đội nam và 2 đội nữ xuống hạng. Vì thế các đội sẽ phải cạnh tranh quyết liệt không chỉ cuộc đua vô địch mà còn ở cuộc đua trụ hạng.