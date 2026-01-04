Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Sâm Ngọc Linh: Khi tinh hoa dược liệu Việt đồng hành cùng nhịp sống hiện đại

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
04/01/2026 11:30 GMT+7

Trong nhịp sống hối hả, việc tìm kiếm các giải pháp sức khỏe chủ động, hiệu quả và phù hợp với lối sống hiện đại đã trở thành xu hướng. Đáp ứng nhu cầu này, Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum đã không ngừng nghiên cứu, phát triển để mang đến cho người tiêu dùng Việt một hệ sinh thái sản phẩm từ loài dược liệu quý, chính là Sâm Ngọc Linh.

Đây không chỉ là sự ra đời của những sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông thường, mà còn là một hành trình kiến tạo những thói quen mới, vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Sâm Ngọc Linh: Khi tinh hoa dược liệu Việt đồng hành cùng nhịp sống hiện đại- Ảnh 1.

Vùng trồng Sâm Ngọc Linh được cấp mã số quản lý (04-25/A-QNI), nơi mỗi cây sâm được canh tác bền vững dưới tán rừng đại ngàn - nền tảng cho mọi sản phẩm chất lượng

ẢNH: N.L

Nền tảng cho mọi sản phẩm chính là sự khắt khe về nguồn nguyên liệu. Tất cả được bắt đầu từ vùng nguyên liệu đạt chuẩn, được canh tác bền vững dưới tán rừng tự nhiên tại đại ngàn Ngọc Linh và được quản lý chặt chẽ thông qua mã số cơ sở trồng do cơ quan chức năng cấp. Cam kết này đảm bảo từng sản phẩm đến tay người dùng đều giữ trọn vẹn tinh túy và dược tính đặc hữu của giống sâm quý hiếm.

Thay vì chỉ bán một dược liệu thô, công ty đã chủ động trở thành người tiên phong trong việc "phiên dịch" giá trị của Sâm Ngọc Linh sang ngôn ngữ của đời sống đương đại. Từ ly cà phê Sâm Ngọc Linh mỗi sáng, giúp tinh thần tỉnh táo và tràn đầy năng lượng tích cực, đến tách trà sâm hòa tan giữa ngày để tái tạo sự cân bằng; từ việc bổ sung dưỡng chất chủ động với sâm viên và nước chiết xuất, đến việc lựa chọn rượu Sâm Ngọc Linh như một món quà tri ân đẳng cấp. Mỗi sản phẩm là một câu trả lời cụ thể, tinh tế cho những nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác nhau, phù hợp với từng nhịp điệu cuộc sống.

Chiến lược này không chỉ mở rộng thị trường, mà quan trọng hơn, là cách để Sâm Ngọc Linh thực sự "sống" trong cộng đồng. Khi người trẻ bắt đầu ngày mới với một ly cà phê sâm, khi người trung niên hình thành thói quen dùng trà sâm để giữ sức bền và khi các doanh nhân lựa chọn rượu sâm làm quà tặng đầy ý nghĩa, đó là lúc giá trị dược liệu được hồi sinh mạnh mẽ nhất. Nó chuyển mình từ hình ảnh một báu vật xa xôi trong rừng sâu thành một người bạn đồng hành thiết thực, gần gũi.

Sâm Ngọc Linh: Khi tinh hoa dược liệu Việt đồng hành cùng nhịp sống hiện đại- Ảnh 2.

Ông Trần Đức An, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum, kiểm tra và chọn lọc từng hạt giống sâm thuần chủng - "tài sản gien" quý giá nhất để bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu quốc gia

Hướng đi này cũng chính là cách công ty hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng một thương hiệu quốc gia bền vững. Bằng việc gắn giá trị của sản phẩm với lợi ích thiết thực cho sức khỏe người tiêu dùng, thương hiệu không chỉ được nhận diện mà còn được tin yêu. Khi người Việt tự hào sử dụng và giới thiệu những sản phẩm này, Sâm Ngọc Linh sẽ không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp, mà trở thành câu chuyện chung về trí tuệ, bản sắc và khát vọng vươn lên của cả một cộng đồng biết trân trọng và phát huy tinh hoa từ chính mảnh đất mình sinh sống.

Khám phá thêm chủ đề

Sâm Ngọc Linh Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông dược liệu quý giống sâm quý hiếm Sâm Tumorong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận