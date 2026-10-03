Samsung bất ngờ tăng giá hàng loạt điện thoại Galaxy giá rẻ tại Mỹ

Một đợt tăng giá âm thầm đã diễn ra trên trang web chính thức của Samsung tại Mỹ khiến không ít người phải chú ý. Đặc biệt, lần này, các mẫu điện thoại tầm trung và giá rẻ Galaxy A đã bị điều chỉnh giá, khiến nhiều người đặt câu hỏi về giá trị của chúng.

Galaxy A35 5G và Galaxy A57 5G đều đã tăng giá hàng chục USD ẢNH: SAMSUNG

Cụ thể, giá mới của các mẫu Galaxy A như sau:

Galaxy A57 5G: 599,99 USD (bộ nhớ trong 128 GB, giá gốc 549,99 USD) và 679,99 USD (bộ nhớ trong 256 GB, giá gốc 609,99 USD).

Galaxy A37 5G: 489,99 USD (bộ nhớ trong 128 GB, giá gốc 449,99 USD) và 609,99 USD (bộ nhớ trong 256 GB, giá gốc 539,99 USD).

Galaxy A27 5G: 379,99 USD (bộ nhớ trong 128 GB, bộ nhớ trong 349,99 USD).

Galaxy A17 5G: 269,99 USD (bộ nhớ trong 128 GB, bộ nhớ trong 249,99 USD).

Giá Samsung Galaxy A17 tăng 35% chỉ trong 9 tháng

Đáng chú ý, mặc dù không phải là mẫu bị tăng giá nhiều nhất, nhưng Galaxy A17 5G đã chứng kiến mức tăng từ 199,99 USD lên 249,99 USD cách nay vài tháng, giờ lại tiếp tục tăng thêm 20 USD. Điều đó đồng nghĩa với việc giá của mẫu điện thoại này đã tăng khoảng 35% so với thời điểm ra mắt chỉ 9 tháng trước.

Trong bối cảnh này, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua các mẫu Galaxy A, đặc biệt là khi có nhiều lựa chọn khác trên thị trường. Ví dụ, nếu đang tìm kiếm một chiếc smartphone nhỏ gọn, Motorola Edge (2026) với giá 599,99 USD hoặc Motorola Edge (2025) với mức giá giảm còn 349,99 USD có thể là lựa chọn hợp lý.

Mặc dù tình hình giá cả hiện tại không mấy khả quan, người tiêu dùng Mỹ vẫn có thể hy vọng vào các chương trình khuyến mãi trong tương lai, đặc biệt là trong sự kiện Amazon Prime Big Deal Days 2026 và các dịp Black Friday, Cyber Monday sắp tới.