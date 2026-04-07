Samsung cảnh báo người dùng iPhone và Android lập tức đổi mã PIN

Một khảo sát mới đây từ Samsung đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả người dùng smartphone về tình trạng đánh cắp mã PIN điện thoại thông minh.

Theo báo cáo được công bố vào ngày 2.4, có tới 56% người lạ thừa nhận thường xuyên liếc nhìn điện thoại của người bên cạnh trên các phương tiện công cộng như xe buýt hay tàu điện ngầm. Đáng chú ý, 1/4 trong số đó thực hiện việc này một cách có chủ đích. Hành vi này không đơn thuần là tò mò mà đã trở thành một kỹ thuật tấn công an ninh nguy hiểm mang tên 'nhìn lén qua vai' (shoulder surfing).

Mã PIN 4 số đang được Samsung cảnh báo thay đổi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Thay vì sử dụng các phần mềm mã độc phức tạp, tội phạm hiện đại chỉ cần đứng sau lưng nạn nhân để ghi nhớ mã PIN khi mở khóa máy. Một khi có được mã PIN và chiếm đoạt được thiết bị, chúng có thể dễ dàng truy cập vào các ứng dụng ngân hàng, tài khoản email và các thông tin nhạy cảm khác.

Làm thế nào để tự bảo vệ bản thân?

Giới chuyên gia khuyến cáo người dùng cần thay đổi tư duy bảo mật ngay lập tức:

Khai tử mã PIN ngắn : Hãy từ bỏ mã PIN 4 chữ số truyền thống. Cả Android và iOS hiện nay đều cho phép thiết lập mã PIN dài đến 16 ký tự. Việc nhập một dãy số dài sẽ khiến kẻ xấu gần như không thể ghi nhớ chỉ qua một lần nhìn lướt.

Tận dụng tối đa sinh trắc học : Sử dụng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt là cách an toàn nhất để mở máy nơi công cộng. Nó không chỉ nhanh chóng mà còn triệt tiêu hoàn toàn cơ hội nhìn lén mã số của tội phạm.

: Sử dụng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt là cách an toàn nhất để mở máy nơi công cộng. Nó không chỉ nhanh chóng mà còn triệt tiêu hoàn toàn cơ hội nhìn lén mã số của tội phạm. Màn hình chống nhìn trộm: Nếu thường xuyên làm việc với dữ liệu nhạy cảm trên tàu xe, bạn nên trang bị thêm các tấm dán màn hình chống nhìn trộm để hạn chế góc nhìn từ những người xung quanh.

Dù công nghệ bảo mật có hiện đại đến đâu, sự cẩn trọng của chính người dùng vẫn là lớp phòng thủ quan trọng nhất. Hãy kiểm tra và cập nhật lại mã khóa của bạn ngay hôm nay để tránh những rủi ro đáng tiếc.