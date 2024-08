Samsung có thể buộc phải trì hoãn One UI 7

Chu kỳ cập nhật là tiến trình và phụ thuộc vào việc triển khai phiên bản cập nhật trước đó mà mỗi thương hiệu phân phối. Điều này có nghĩa, bản cập nhật mới sẽ được cài đặt đè lên phiên bản cũ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của điện thoại và mọi người đều nhận được bản cập nhật mới nhất kịp thời. Khi một phiên bản trung gian bị lỗi, nó thường ảnh hưởng đến các phiên bản trước đó. Đây là điều đang xảy ra với One UI 7.



Người dùng Samsung Galaxy vẫn đang mòn mỏi chờ One UI 7 CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin rò rỉ từ Ice Universe và được xác nhận bởi nguồn chuyên về vấn đề này là Chun Bhai, One UI 7 đã bị chậm trễ đến nỗi chính Samsung cũng không ngờ tới. Ban đầu, phiên bản beta của phần mềm này được lên lịch triển khai vào cuối tháng 7 nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện.

Báo cáo từ SamMobile chỉ ra rằng, thủ phạm gây ra sự chậm trễ nói trên bắt nguồn từ việc triển khai One UI 6.1.1 chậm, vốn dự kiến có mặt trên các phiên bản Galaxy S thế hệ mới nhất, bên cạnh các mẫu Galaxy Z Fold6 và Z Flip6 đã nhận được khi ra mắt vào tháng trước. Hiện tại, Galaxy S24 vẫn chỉ chạy One UI 6.1 kể từ khi được phát hành vào đầu năm. Do sự chậm trễ này, Samsung đã dừng việc ra mắt bản beta của One UI 7.

Hiện tại Samsung vẫn chưa xác nhận việc trì hoãn hoặc thời điểm ra mắt One UI 7. Phiên bản beta của hệ điều hành này dự kiến xuất hiện vào cuối tháng 8, với Galaxy S24 là một trong những sản phẩm đầu tiên được cài đặt phiên bản này.