Samsung có thể đi trước TSMC về quy trình chip 3nm

Theo GizChina, nếu điều này thành hiện thực, tiến độ của Samsung sẽ nhanh hơn TSMC. Theo dự kiến trước đó của TSMC, công nghệ 3nm với kiến trúc FinFET của họ sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm nay.

Các nhà phân tích trong ngành tin rằng, mặc dù Samsung tuyên bố chip 3nm đang bước vào giai đoạn đếm ngược để sản xuất hàng loạt nhưng từ góc độ mật độ bóng bán dẫn và hiệu suất, 3nm của họ có thể so sánh với quy trình 4nm hay 5nm của TSMC và Intel. Được biết, quy trình 3nm của Samsung dựa trên kiến trúc GAA (Gate All Around).

Mặc dù quy trình 3nm của Samsung tương đương với quy trình 4nm của TSMC, nhưng băng thông và hiệu suất kiểm soát rò rỉ của quy trình 3nm từ Samsung sẽ tốt hơn. Điều này hứa hẹn mang lại hiệu suất tốt hơn.

Trong tuyên bố của mình về quy trình chip 3nm mới, Samsung nói nó có thể hoạt động trong môi trường điện áp thấp dưới 0,75 volt. Điều này sẽ làm giảm mức tiêu thụ điện năng tổng thể xuống 50%. Nó cũng sẽ cải thiện 30% hiệu suất và giảm kích thước chip xuống 45%.





Ở thời điểm hiện tại, dấu hỏi lớn nhất dành cho chip 3nm của Samsung là năng suất sản xuất của chúng ra sao. Quy trình 4nm của Samsung hiện có tỷ lệ năng suất thực sự thấp, và điều này có thể khiến các khách hàng lớn chuyển sang TSMC. Theo báo cáo, tỷ lệ năng suất 3nm của Samsung chỉ khoảng 10%, nhưng điều này vẫn chưa được Samsung xác nhận.

Ngành công nghiệp tin rằng các nhà sản xuất lớn như Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, Intel và MediaTek sẽ là khách hàng chính của TSMC trong giai đoạn đầu của quy trình sản xuất hàng loạt chip 3nm, với các ứng dụng bao gồm điện toán tốc độ cao, smartphone và các lĩnh vực khác. TSMC tuyên bố sau khi sản xuất hàng loạt chip 3nm vào nửa cuối năm nay, công ty sẽ dẫn đầu về PPA (hiệu suất, điện năng tiêu thụ và diện tích) và công nghệ bán dẫn. Hãng cũng sẽ có một tỷ lệ lợi nhuận tốt và tin chắc chip 3nm sẽ tiếp tục chiếm được lòng tin của khách hàng.

Bên cạnh đó, TSMC cũng đã bắt tay vào quy trình 2nm tiên tiến hơn và dự kiến đi vào sản xuất thử nghiệm đầu năm 2024 trước khi sản xuất hàng loạt vào năm 2025. Có khả năng 2nm là công nghệ hàng đầu trong ngành phù hợp nhất để thúc đẩy tăng trưởng về smartphone. Samsung cũng dự kiến sản xuất hàng loạt chip 2nm vào năm 2025.