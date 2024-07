Samsung có thể từ bỏ Galaxy S25 Plus

Theo các thông tin rò rỉ gần đây, Galaxy S25 tiêu chuẩn được cho là sẽ đi kèm thông số pin giống như Galaxy S24, trong khi ít nhất ba trong bốn camera trên Galaxy S25 Ultra sẽ được nâng cấp, với cảm biến chính dự kiến sẽ là ISOCELL HP2 mới có độ phân giải 200 MP từ Samsung.



Sẽ không có phiên bản kế nhiệm của Galaxy S24 Plus SAMSUNG

Camera siêu rộng được đồn đoán là cảm biến JN1 (1/2,76 inch) hứa hẹn cung cấp độ phân giải lên 50 MP. Đối với camera tele 3x, Samsung được cho là sẽ mang đến cảm biến ISOCELL 1/3 inch mới. Cũng có tin đồn cho biết chip Snapdragon 8 Gen 4 được sử dụng trong dòng Galaxy S25 sẽ giúp mang lại những tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao hơn nữa.

Với tất cả những rò rỉ trên, một điểm chung là chúng không đề cập đến mẫu Galaxy S25 Plus. Và nếu tin tức từ Android Headlines chính xác, Samsung có thể đã tiến hành kế hoạch loại bỏ mẫu Plus kể từ dòng sản phẩm cao cấp đầu năm sau. Điều này nhằm mục đích giúp đơn giản hóa dòng sản phẩm hàng đầu.

Theo báo cáo, Samsung hiện phát triển các mẫu Galaxy S25 và S25 Ultra, với phiên bản sau được kỳ vọng là thành viên Ultra mỏng nhất kể từ Galaxy Note20 Ultra. Nguồn tin cho biết không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về Galaxy S25 Plus trong cơ sở dữ liệu, có nghĩa đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt đối với mẫu Plus trong dòng S hàng đầu của Samsung.

Cũng theo báo cáo, Galaxy S25 sẽ có số model SM-S931B/DS trong cơ sở dữ liệu IMEI, trong khi Galaxy S25 Ultra xuất hiện với số model SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N và SM-S9380, trong đó chữ B là viết tắt của Global (toàn cầu), U viết tắt của USA (Mỹ) và N viết tắt của South Korea (Hàn Quốc).

Vẫn chưa rõ lý do chính xác khiến Samsung từ bỏ mẫu Plus là gì nhưng trên thực tế, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy sẽ không có phiên bản Galaxy S25 Plus, vì vậy mọi thứ vẫn chỉ được xem là tin đồn.