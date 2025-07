Samsung đưa One UI 8 đến mẫu smartphone giá rẻ

Mới đây, một thành viên giá rẻ vừa được bổ sung vào danh sách thử nghiệm One UI 8 là Galaxy F15. Điều này được phát hiện thông qua một bản dựng mới cho Galaxy F15 đã được phát hiện với mã phiên bản E156BXXU6CYG5, cho thấy quá trình cập nhật lớn đang diễn ra.

Galaxy F15 là mẫu Galaxy giá rẻ nhất bắt đầu trải nghiệm One UI 8 ẢNH: SAMSUNG

Hiện tại, quá trình thử nghiệm One UI 8 đang được thực hiện trên phiên bản Galaxy F15 tại Ấn Độ. Nhưng quan trọng hơn, bản cập nhật này cho thấy Samsung đang nỗ lực mang One UI 8 đến với cả các mẫu điện thoại Galaxy giá rẻ.

Nhiều tính năng thú vị có trên One UI 8

Dựa trên nền tảng Android 16, One UI 8 hứa hẹn mang đến nhiều tính năng thông minh hơn, khả năng chia sẻ tốt hơn và tăng cường quyền riêng tư. Giao diện mới sẽ tích hợp các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) như Gemini Live, cải thiện tính năng nhắc nhở và đa nhiệm, cho phép người dùng xóa âm thanh nền khỏi video, tùy chỉnh nhiều hơn với Good Lock, đồng thời mang lại trải nghiệm mượt mà và nhanh chóng hơn.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Hiện tại, người dùng dòng Galaxy S25 có thể trải nghiệm các tính năng mới nói trên thông qua chương trình One UI 8 Beta. Samsung cũng đang chuẩn bị phát hành One UI 8 Beta 4 cho các điện thoại dòng Galaxy S mới nhất. Trong khi đó, phiên bản ổn định của One UI 8 hiện đã được giới thiệu cho các mẫu Galaxy Z Flip7, Z Fold7 và Z Flip7 FE. Dự kiến, công ty Hàn Quốc sẽ bắt đầu triển khai phiên bản ổn định của One UI 8 cho các thiết bị cũ vào tháng tới.