Samsung Galaxy A18 chính thức ra mắt: Giá hơn 8 triệu đồng, camera 50MP

Nâng cấp cấu hình với vi xử lý mới

Dòng máy Galaxy A18 mang đến sự thay đổi khi trang bị con chip Exynos 1610 do chính hãng phát triển. Màn hình Super AMOLED 6.7 inch cùng tần số quét 90 Hz giúp các thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà. Viên pin 5.000 mAh đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày.

ẢNH: THEGIOIDIDONG.COM

Trải nghiệm nhiếp ảnh linh hoạt

Hệ thống máy ảnh của Galaxy A18 có cảm biến chính 50 MP, mang lại những bức ảnh rõ nét. Đi kèm là camera góc siêu rộng 5 MP và camera macro 2 MP giúp người dùng dễ dàng lưu lại khoảnh khắc trong nhiều điều kiện chụp khác nhau.

Ưu đãi hấp dẫn tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, điện thoại Samsung Galaxy A18 đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động với mức giá rất tốt. Phiên bản 4GB/128GB có giá 6.590.000 đồng, bản 6GB/128GB là 7.190.000 đồng và bản 8GB/128GB có giá 8.490.000 đồng.

Khách hàng mua sắm sẽ nhận được ưu đãi thu cũ trợ giá đến 2 triệu đồng, chương trình trả chậm 0% và trả trước 0 đồng lên đến 9 tháng. Ngoài ra, người dùng còn được tặng kèm phiếu mua hàng trị giá 700.000 đồng dùng để mua tai nghe Samsung.