Samsung Galaxy S23 series về dưới 14 triệu đồng

Ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, đối tác toàn diện của Samsung tại Việt Nam, từ ngày 17 - 22.5, hệ thống này triển khai chương trình khuyến mãi lớn, giảm đến 12 triệu đồng cho Galaxy S23 series, với thông điệp "Rẻ hơn các loại rẻ". Được biết, mục đích của Di Động Việt khi triển khai chương trình này nhằm giúp người dùng giảm gánh nặng tài chính khi mua các sản phẩm công nghệ trong bối cảnh kinh tế khó khăn.



Đợt khuyến mãi này của Di Động Việt đã đưa các dòng Galaxy S23 về mức rẻ chưa từng có. Cụ thể, Galaxy S23 còn từ 16,99 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với giá niêm yết. Tương tự, phiên bản Plus cũng còn từ 18,99 triệu đồng, tức là giảm đến 11 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, Galaxy S23 Ultra còn từ 23,59 triệu đồng, giảm hơn 8 triệu đồng so với giá niêm yết. Giảm sâu nhất là dòng S23 Ultra dung lượng 512 GB khi giảm 12 triệu đồng so với giá niêm yết, còn 24,69 triệu đồng.

Galaxy S23 series lần đầu tiên có giá còn từ 13,99 triệu đồng T.L

Khi lựa chọn hình thức thu cũ đổi mới, lên đời Galaxy S23 series tại Di Động Việt, người dùng sẽ được giảm thêm đến 3 triệu đồng. Như vậy, nếu người dùng lựa chọn hình thức này, Galaxy S23 dung lượng 256 GB sẽ chỉ còn từ 13,99 triệu đồng. Tương tự, Galaxy S23 Plus và S23 Ultra sẽ còn lần lượt từ 15,99 triệu đồng và 20,59 triệu đồng.

Galaxy S23 Ultra còn từ 20,59 triệu đồng khi người dùng tham gia thu cũ đổi mới T.L

Với những ưu đãi trong dịp này, hệ thống kỳ vọng sức bán của các dòng Galaxy S23 sẽ tăng trưởng khoảng 15 - 20% so với tháng trước. Đặc biệt, phiên bản thường chỉ còn từ 13,99 triệu đồng, mức giá chưa từng có với một chiếc flagship mới ra mắt được khoảng 3 tháng của Samsung.

Được biết, tại Di Động Việt, trong các dòng Galaxy S23 series, phiên bản Ultra vẫn đang là dòng bán chạy nhất, chiếm hơn 85% sức bán. Tiếp đến là Galaxy S23 Plus chiếm khoảng 9% và còn lại là phiên bản thường. Trong đó, đa số người dùng vẫn lựa chọn phiên bản dung lượng 256 GB.

Galaxy S23 series năm nay được nhiều người dùng đánh giá cao bởi những cải tiến về thiết kế, cũng như cấu hình "khủng", camera sắc nét…