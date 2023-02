Samsung Galaxy S23 và S23 Plus nhắm đến phân khúc tầm trung

Theo Digitaltrends, so với Galaxy S23 Ultra, các mẫu Samsung Galaxy S23 và S23 Plus được cắt giảm một số tính năng như camera độ phân giải siêu cao, màn hình QHD và bút S Pen. Đó đều là những bản cập nhật nhỏ cho Galaxy S22 và S22 Plus năm ngoái, tương đương kích thước lần lượt là 6,1 inch và 6,6 inch.

Ngoài pin, cả hai sản phẩm này của Samsung về cơ bản đi kèm chung các thông số kỹ thuật. Về cơ bản, điều đó có nghĩa Galaxy S23 Plus chỉ là một mẫu Galaxy S23 lớn hơn cho những người muốn Galaxy S23 nhưng không muốn chi quá nhiều tiền cho một sản phẩm như Galaxy S23 Ultra.

Galaxy S23 Plus được ví như là bản màn hình lớn hơn của Galaxy S23

Chụp màn hình Digialtrends

Đi sâu vào thông số kỹ thuật, cả Galaxy S23 và S23 Plus đều đi kèm thiết lập camera giống như tiền nhiệm của chúng, bao gồm cảm biến chính 50 MP kết hợp camera siêu rộng 12 MP và camera tele 10 MP. Camera 50 MP hoạt động khá giống với camera 200 MP trên Galaxy S23 Ultra, vì vậy hầu hết các bức ảnh mà người dùng chụp không có sự khác biệt. Vấn đề chính ở đây là đối với người sử dụng ảnh RAW, Galaxy S23 Ultra chụp ảnh có dung lượng cao hơn nhiều so với Galaxy S23 và S23 Plus.

Về thông số pin, Galaxy S23 đi kèm pin 3.900 mAh hỗ trợ sạc nhanh, trong khi Galaxy S23 Plus đi kèm pin sạc nhanh và lớn hơn. Galaxy S23 thông thường có mức dung lượng lưu trữ 128 GB, trong khi Galaxy S23 Plus có dung lượng lưu trữ cơ bản là 256 GB.