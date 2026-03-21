Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Samsung Galaxy S25 Ultra sau 1 năm sử dụng

21/03/2026 16:55 GMT+7

Sau hơn một năm, Galaxy S25 Ultra đã khẳng định vị thế là một công cụ làm việc chuyên nghiệp, bền bỉ đồng thời mang đến hiệu năng mạnh mẽ và trải nghiệm toàn diện cho người dùng.

1. Thiết kế và Độ bền

Cải tiến cầm nắm: Các góc bo nhẹ giúp máy bớt "cấn tay" hơn. Khung Titanium vẫn giữ vẻ sang trọng và chống trầy xước tốt dù không dùng ốp. 

Tối ưu S-Pen: Màn hình phẳng hoàn toàn giúp thao tác viết vẽ chính xác, độ trễ gần như bằng không.

2. Hiệu năng đỉnh cao

Snapdragon 8 Gen 4: Vẫn dẫn đầu thị trường, xử lý mượt mà video 4K và game nặng. 

Ổn định: Tản nhiệt hiệu quả và khả năng đa nhiệm mạnh mẽ với Samsung DeX, vượt trội so với phiên bản S25 tiêu chuẩn.

3. Hệ sinh thái Galaxy AI

Các tính năng như Khoanh vùng tìm kiếm, Trợ lý NoteDịch thuật trực tiếp đã trở thành thói quen làm việc thiết yếu.

4. Camera - "Cần câu cơm" thực thụ

Cụm camera 200MP: Duy trì tiêu chuẩn vàng về độ chi tiết và dải tương phản (HDR). 

Sáng tạo nội dung: Khả năng quay video chống rung cực tốt, đủ sức sản xuất clip chất lượng cao cho TikTok, Reels.

Samsung Galaxy S25 Ultra Sau 1 Năm Sử Dụng - Ảnh 1.

5. Pin và Trải nghiệm thực tế

Thời lượng sử dụng đạt khoảng 7 - 8 tiếng On-screen, đủ gánh vác một ngày làm việc bận rộn dù pin có sụt giảm nhẹ theo thời gian.

Tổng kết: Nếu bạn cần sự nhỏ gọn, hãy chọn S25. Nhưng nếu cần một thiết bị thay thế laptop để làm việc và sáng tạo chuyên nghiệp, Galaxy S25 Ultra vẫn là "nhà vua" không thể thay thế.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận