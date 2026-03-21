Samsung Galaxy S25 Ultra sau 1 năm sử dụng

1. Thiết kế và Độ bền

Cải tiến cầm nắm: Các góc bo nhẹ giúp máy bớt "cấn tay" hơn. Khung Titanium vẫn giữ vẻ sang trọng và chống trầy xước tốt dù không dùng ốp.

Tối ưu S-Pen: Màn hình phẳng hoàn toàn giúp thao tác viết vẽ chính xác, độ trễ gần như bằng không.

2. Hiệu năng đỉnh cao

Snapdragon 8 Gen 4: Vẫn dẫn đầu thị trường, xử lý mượt mà video 4K và game nặng.

Ổn định: Tản nhiệt hiệu quả và khả năng đa nhiệm mạnh mẽ với Samsung DeX, vượt trội so với phiên bản S25 tiêu chuẩn.

3. Hệ sinh thái Galaxy AI

Các tính năng như Khoanh vùng tìm kiếm, Trợ lý Note và Dịch thuật trực tiếp đã trở thành thói quen làm việc thiết yếu.

4. Camera - "Cần câu cơm" thực thụ

Cụm camera 200MP: Duy trì tiêu chuẩn vàng về độ chi tiết và dải tương phản (HDR).

Sáng tạo nội dung: Khả năng quay video chống rung cực tốt, đủ sức sản xuất clip chất lượng cao cho TikTok, Reels.

5. Pin và Trải nghiệm thực tế

Thời lượng sử dụng đạt khoảng 7 - 8 tiếng On-screen, đủ gánh vác một ngày làm việc bận rộn dù pin có sụt giảm nhẹ theo thời gian.

Tổng kết: Nếu bạn cần sự nhỏ gọn, hãy chọn S25. Nhưng nếu cần một thiết bị thay thế laptop để làm việc và sáng tạo chuyên nghiệp, Galaxy S25 Ultra vẫn là "nhà vua" không thể thay thế.