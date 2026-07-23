Samsung Galaxy Z Fold 8: Màn 7,6 inch và pin 4.800mAh có thay được máy tính bảng?

Với thiết kế gọn nhẹ, Samsung Z Fold 8 đảm bảo tính cơ động với trọng lượng chỉ 201g cùng độ mỏng 4,5 mm khi mở và 9,7 mm khi gập. Về mặt hiệu năng, thiết bị trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên tiến trình 3 nm, xử lý mượt mà các tác vụ đa nhiệm nặng.

Điện thoại trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho hiệu năng mạnh mẽ

Đi kèm với đó là viên pin Silicon-Carbon 4.800 mAh cho thời lượng xem video tới 26 giờ, hỗ trợ sạc nhanh 45 W và sạc không dây 20 W. Nhờ tích hợp hệ sinh thái Galaxy AI với các tính năng thông minh như Photo Assist hay My FanCam, máy trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ làm việc, sáng tạo nội dung và giải trí di động, có thể dùng như một chiếc máy tính bảng.

Hiện tại, người dùng có thể đặt trước Samsung Z Fold 8 chính hãng tại CellphoneS để nhận hàng loạt đặc quyền hấp dẫn như voucher giảm giá trực tiếp 2.000.000 đồng, thu cũ trợ giá đến 5.000.000 đồng, ưu đãi qua ngân hàng và thanh toán MoMo, học sinh - sinh viên giảm 500.000 đồng, thay màn hình miễn phí 1 lần trong 2 năm cùng ưu đãi giảm giá đến 30% khi mua kèm các thiết bị phụ kiện Galaxy.