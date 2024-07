Samsung Galaxy Z Fold6 ra mắt với diện mạo mới, mỏng nhẹ hơn

Thay đổi quan trọng nhất mà Galaxy Z Fold6 mang lại là tỷ lệ khung hình mới cho màn hình ngoài. Mặc dù chưa phải là tỷ lệ thông thường nhưng 22,1:9 tốt hơn đáng kể so với tỷ lệ 23,1:9 trên phiên bản tiền nhiệm.

Galaxy Z Fold6 mang đến sự thay đổi đáng chú ý về kích thước màn hình ngoài

Đường chéo của màn hình ngoài cũng tăng nhẹ lên 6,3 inch, kết hợp với thiết kế mới giúp Galaxy Z Fold6 ngắn hơn 1,5 mm và rộng hơn 2,9 mm khi mở ra (1 mm khi gập lại) so với Galaxy Z Fold5. Nó cũng mỏng hơn 0,5 mm khi mở ra (1,3 mm khi gập lại), nhưng quan trọng hơn là Galaxy Z Fold6 nhẹ hơn 14 gram so với sản phẩm tiền nhiệm. Trên thực tế, với trọng lượng 239 gram, sản phẩm tiến gần đến những chiếc điện thoại màn hình gập nhẹ nhất hiện có và cũng chỉ nặng hơn 7 gram so với Galaxy S24 Ultra.

Phần bản lề cũng được thiết kế lại, thậm chí Samsung còn lắp một khoang hơi lớn hơn 1,6 lần so với Galaxy Z Fold5 để cải thiện hơn nữa khả năng tản nhiệt. Galaxy Z Fold6 được chứng nhận IP48 về khả năng chống bụi và là sản phẩm màn hình gập đầu tiên đạt được điều này.

Bên trong Galaxy Z Fold6 có màn hình gập 7,6 inch với tỷ lệ 20,9:18. Cả màn hình chính và màn hình ngoài trên điện thoại đều là Dynamic AMOLED 2X với tốc độ làm mới thích ứng 120 Hz. Phần màn hình ngoài và mặt sau của điện thoại (khi gập lại) đều được bảo vệ bằng kính Corning Gorilla Glass 2.

Phiên bản mới có bề dày mỏng hơn so với tiền nhiệm cả khi mở ra và đóng lại

Galaxy Z Fold6 được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3 cho Galaxy với giao diện người dùng One UI 6.1.1 mới dựa trên Android 14, hoàn chỉnh với các tính năng mới nhất của Galaxy AI (trí tuệ nhân tạo) giúp tăng năng suất làm việc, bao gồm Note Assist và Circle to Search. Chế độ Interpreter cho phép xem bản dịch trên màn hình chính và màn hình phụ, còn Sketch to Image cho phép AI tạo ra tác phẩm nghệ thuật tinh xảo từ các bản phác thảo được tạo trên màn hình Gallery hoặc Note.

Về khả năng nhiếp ảnh, Galaxy Z Fold6 không mang lại nhiều nâng cấp về mặt phần cứng khi sản phẩm vẫn đi kèm camera chính 50 MP f/1.8 với OIS ở mặt sau, cùng camera tele 10 MP f/2.4 với zoom quang 3x và camera siêu rộng 12 MP f/2.2 với góc nhìn 123 độ. Camera selfie 10 MP được tích hợp bên trong lỗ khoét trên màn hình ngoài, trong khi camera trò chuyện video 4 MP nằm ẩn dưới màn hình có thể gập lại.

Galaxy Z Fold6 được trang bị thỏi pin 4.400 mAh với sạc nhanh 25W (có dây), 15W (không dây) và 4,5W (sạc ngược không dây). Tuy nhiên, công ty hứa rằng hiệu suất cải thiện của Galaxy Fold6 sẽ giúp sản phẩm cho thời lượng kéo dài hơn giữa các lần sạc.

Ba màu sắc thông thường của Galaxy Z Fold6 mà người dùng có thể lựa chọn

Galaxy Z Fold6 có ba tùy chọn bộ nhớ trong 256 GB, 512 GB và 1 TB nhưng chỉ cung cấp RAM 12 GB duy nhất. Người dùng có thể lựa chọn giữa các màu Silver Shadow, Pink và Navy, cùng các tùy chọn độc quyền Crafted Black và White chỉ có trên Samsung.com.

Sản phẩm có giá khởi điểm 1.900 USD và có thể đặt hàng trước ngay từ bây giờ trước khi lên kệ chính thức vào ngày 24.7.