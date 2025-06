Samsung gây xôn xao với 'nhân tố bí ẩn' Galaxy Z Fold7 Ultra

Theo Neowin, trong lúc cộng đồng công nghệ đang nóng lòng chờ đợi bộ đôi điện thoại gập Galaxy Z Fold7 và Z Flip7, Samsung bất ngờ tung ra một thông cáo báo chí đầy ẩn ý. Việc lặp đi lặp lại và nhấn mạnh vào thương hiệu 'Ultra' khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu một phiên bản Galaxy Z Fold7 Ultra siêu cao cấp sắp sửa trình làng?

Siêu phẩm Galaxy Z Fold7 Ultra là 'át chủ bài' bí ẩn của Samsung?

Trong không khí mong chờ sự ra mắt của Galaxy Z Fold7, Z Flip7 và có thể cả phiên bản giá mềm Z Flip7 FE, Samsung vừa phát đi một thông cáo báo chí với tiêu đề đầy khơi gợi: "Meet the Next Chapter of Ultra". Thông điệp này ngay lập tức làm dấy lên những đồn đoán về một phiên bản 'Ultra' đầu tiên cho dòng điện thoại gập Z Fold, vốn trước đây chỉ dành cho các dòng flagship Galaxy S và Note.

Samsung 'nhá hàng' về một thiết bị gập mang tên 'Ultra' ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Samsung nhấn mạnh rằng họ đã lắng nghe người hâm mộ, những người mong muốn "màn hình lớn hơn, camera tốt hơn và những cách thức mới để kết nối và sáng tạo". Hãng tuyên bố "chương tiếp theo của Galaxy là mang đến một trải nghiệm kết hợp liền mạch giữa nghệ thuật và kỹ thuật để nâng tầm các tương tác hằng ngày". Đi kèm thông cáo là một hình ảnh động hé lộ thiết kế được cho là của Galaxy Z Fold7 (hoặc Z Fold7 Ultra nếu tồn tại). Các tin đồn trước đó cho rằng Z Fold7 sẽ cao và rộng hơn phiên bản tiền nhiệm nhờ màn hình lớn hơn, đồng thời có thể sử dụng mặt lưng titan để giảm độ dày, tăng độ bền và tối ưu trọng lượng.

Bên cạnh những hé lộ về thiết kế, Samsung cũng không quên nhấn mạnh vào các tính năng AI, như điều khiển giọng nói để tìm kiếm địa điểm hay các tính năng camera mạnh mẽ được trí tuệ nhân tạo hỗ trợ.

Dù Samsung chưa chính thức xác nhận sự tồn tại của một chiếc Galaxy Z Fold7 Ultra, việc sử dụng thuật ngữ 'Ultra' một cách có chủ đích trong thông cáo báo chí khiến giới mộ điệu không thể không hy vọng. Liệu đây có phải là một chiêu bài marketing, hay Samsung thực sự đang ấp ủ một siêu phẩm điện thoại gập với những nâng cấp vượt trội? Thời gian sẽ sớm cho chúng ta câu trả lời, khi những thông tin chi tiết hơn được hé lộ trong vài tuần tới.