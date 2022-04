Samsung giới thiệu ổ SSD di động siêu bền mới

Theo Engadget, bên cạnh việc cải thiện khả năng chống rơi nhờ lớp bảo vệ bên ngoài bằng cao su cho thân bằng nhôm, ổ T7 Shield cũng được xếp hạng IP65 cho khả năng chống mưa, bụi và va đập. Ổ SSD này được cho là có khả năng dẫn nhiệt thấp và cung cấp tốc độ đọc/ghi lần lượt lên đến 1.050 MB/giây và 1.000 MB/giây.

Samsung cho biết đó là tốc độ nhanh nhất có thể đối với tiêu chuẩn USB 3.2 Gen2, mặc dù ổ SSD này đi kèm với cả cáp USB-C to USB-C và USB-C to USB-A. Công ty tuyên bố T7 Shield nhanh hơn gần 10 lần so với ổ cứng gắn ngoài và gần gấp đôi so với ổ SSD di động dựa trên SATA.

Cũng như các mẫu T7 khác, T7 Shield có thiết kế nhỏ gọn khi đạt kích thước 88 x 59 x 13 mm và nặng 98 gram. Ngoài khả năng tương thích với máy tính, ổ SSD này cũng làm việc với máy chơi game, thiết bị di động và camera chuyên dụng. Ổ cũng có tính năng mã hóa phần cứng.





Với việc các ổ SSD di động T7 và T7 Touch trước đó đã đạt thành tích cao về tốc độ nhanh và kiểu dáng bắt mắt, không bất ngờ khi T7 Shield hứa hẹn sẽ thu hút khách du lịch và những người đam mê thể thao hành động.

Ổ SSD di động T7 Shield mới của Samsung có các lựa chọn màu đen, be và xanh lam, hiện có sẵn trên toàn cầu với giá 160 USD cho bản 1 TB và 290 USD cho bản 2 TB.