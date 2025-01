Samsung giới thiệu tầm nhìn mới cho màn hình hiển thị tại First Look 2025

Samsung trình bày về tương lai của công nghệ AI, nhấn mạnh 4 yếu tố chính: 'AI trên thiết bị', 'Kết nối', 'Cá nhân hóa' và 'Mở rộng', được tích hợp đầy đủ với Knox Security, Bixby và Tizen OS. Ảnh: CTV

Vision AI: Mang AI cá nhân hóa vào cu ộ c s ố ng h ằ ng ngày

Khu vực Vision AI cung cấp thông tin tổng quan về các tính năng AI đặc trưng của Samsung, giới thiệu những công nghệ mới phá vỡ giới hạn chức năng thông thường của TV, từ đó mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, phù hợp với sở thích của người dùng và môi trường khác nhau.

Một số tính năng nổi bật thu hút đông đảo quan khách như: Click to Search - tìm kiếm thông tin chỉ bằng một cú nhấp chuột khi xem nội dung; Live Translate - chuyển đổi nội dung bằng ngôn ngữ nước ngoài sang phụ đề bằng ngôn ngữ mà người dùng mong muốn và Generative Wallpaper - sử dụng AI để tạo hình nền kỹ thuật số theo ý thích.

Để sử dụng tính năng Click to Search, người dùng có thể nhấp chuột vào người hoặc vật thể bằng nút AI chuyên dụng trên điều khiển từ xa trong lúc xem nội dung. Tính năng này xác định đối tượng đã chọn, truy xuất thông tin có liên quan và đề xuất nội dung trong các thể loại tương tự. ẢNH: CTV

Tính năng Live Translate cho phép người dùng xem phụ đề sát với thời gian thực bằng ngôn ngữ đã chọn, loại bỏ rào cản ngôn ngữ. ẢNH: CTV

Generative Wallpaper sử dụng AI để tạo ra hình ảnh 4K chất lượng cao phù hợp với sở thích của người dùng, được tối ưu hóa cho màn hình lớn. Tính năng này cho phép người dùng tạo hình nền một cách cá nhân hóa, tái hiện bầu không khí, cảm xúc và sở thích riêng. ẢNH: CTV

Màn hình thế hệ mới: Biến cuộc sống hằng ngày thành trải nghiệm cao cấp

Sự kiện còn giới thiệu một số cải tiến mới nhất trong công nghệ màn hình. Các sản phẩm mới bao gồm HoloDisplay, màn hình nổi sử dụng công nghệ 3D để chiếu hình ảnh với độ chi tiết chân thực, và MICRO LED Beauty Mirror, thiết kế màn hình độc đáo cung cấp các giải pháp làm đẹp dành cho cá nhân.

HoloDisplay sở hữu công nghệ chống biến dạng và chống chói tiên tiến của Samsung, mang đến trải nghiệm hình ảnh độc đáo với màn hình lơ lửng giữa không trung, mở ra những tiềm năng mới cho việc trưng bày và trình chiếu. Nhờ thiết kế đột phá và tính năng vượt trội, sản phẩm này đã vinh dự nhận giải thưởng 'Best of Innovation' tại CES 2025. ẢNH: CTV

Quan khách thích thú với trải nghiệm tương tác phân tích tình trạng da và được đề xuất giải pháp làm đẹp cá nhân thông qua MICRO LED Beauty Mirror. Được Samsung và Amorepacific hợp tác phát triển, sản phẩm màn hình này giúp phân tích các loại da và đưa ra các khuyến nghị phù hợp. Nhờ độ rõ nét và độ phản chiếu hình ảnh vượt trội, MICRO LED Beauty Mirror cũng giành được giải thưởng 'Best of Innovation' tại CES 2025. ẢNH: CTV

Màn hình Transparent MICRO LED trình diễn thiết kế không viền ba mặt, tựa như một khung kính thanh lịch. Thiết kế liền mạch này sẽ giúp màn hình hòa quyện mượt mà vào bất kỳ không gian nào, biến môi trường xung quanh thành không gian trưng bày nghệ thuật. ẢNH: CTV

Màn hình Lifestyle: Sự giao thoa giữa công nghệ, nghệ thuật và tiện ích

Samsung cũng giới thiệu dải sản phẩm Lifestyle kết hợp hài hòa giữa tính thẩm mỹ và lợi ích thiết thực. Các sản phẩm nổi bật gồm The Frame và The Frame Pro, biến không gian sống hằng ngày thành phòng trưng bày nghệ thuật cá nhân, và The Premiere 5, thiết lập tiêu chuẩn mới cho rạp chiếu phim tại nhà.

Được trang bị công nghệ Neo QLED, The Frame Pro sở hữu độ nét cao cùng độ tương phản sắc nét, ngay cả dưới ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, nhờ Wireless One Connect, việc cài đặt cũng trở nên dễ dàng. ẢNH: CTV

The Premiere 5, máy chiếu siêu gần (UST – ultra-short-throw) ba tia laser tương tác đầu tiên trong ngành, mang đến khả năng tương tác cảm ứng ngay trên màn hình chiếu. Người dùng có thể tham gia các hoạt động tương tác như vẽ hoặc chơi trò chơi xếp hình trực tiếp trên màn hình. The Premiere 5 trang bị màn hình siêu lớn lên đến 100 inch với chất lượng hình ảnh vượt trội, chỉ từ khoảng cách 43 cm. ẢNH: CTV

Màn hình chơi game đột phá: Giải pháp hoàn hảo cho công việc, giải trí và hơn thế nữa

Samsung cũng ra mắt loạt màn hình tiên tiến, được thiết kế để nâng tầm không gian cá nhân, công việc và giải trí. Nổi bật trong đó là dòng màn hình chơi game Odyssey, mang đến trải nghiệm chơi game đắm chìm với tần số quét ấn tượng và công nghệ 3D hiện đại.

Odyssey 3D (mẫu G90SF) sử dụng ống kính lenticular và công nghệ AI để chuyển đổi nội dung 2D thành 3D, mang đến trải nghiệm đắm chìm ở một tầm cao mới. ẢNH: CTV