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Công nghệ Sản phẩm AI Phone

Samsung hé lộ hướng đi tiếp theo với dòng điện thoại gập

Nguồn: Samsung
Nguồn: Samsung
Trước thềm sự kiện Galaxy Unpacked, Samsung đã tung ra một loạt video giới thiệu trên các kênh mạng xã hội của mình, hé lộ hướng đi tiếp theo của công ty đối với điện thoại gập.

Thoạt nhìn, các video là tổng hợp những biến đổi thú vị của các vật dụng hằng ngày. Có thể dễ dàng nhận thấy điểm chung: Từ những lát pizza đến những thanh sô cô la, một hình dạng và tỷ lệ quen thuộc xuất hiện xuyên suốt, gợi ý về những gì sẽ đến tiếp theo với Galaxy.

Samsung hé lộ hướng đi tiếp theo với dòng điện thoại gập - Ảnh 1.


Các video giới thiệu cho thấy dấu hiệu ban đầu về cách Samsung tiếp tục phát triển danh mục sản phẩm điện thoại gập của mình để hỗ trợ đa dạng nhu cầu của người dùng, từ làm việc, sáng tạo, giao tiếp, khám phá và tiêu thụ nội dung.

Samsung hé lộ hướng đi tiếp theo với dòng điện thoại gập - Ảnh 2.

Kể từ khi giới thiệu Galaxy Fold đầu tiên, Samsung đã mở rộng danh mục này theo nhiều cách khác nhau để đáp ứng nhu cầu về hiệu suất, sự sáng tạo và thể hiện bản thân. Từ Galaxy Z Fold và Flip đến việc liên tục khám phá các khái niệm và trải nghiệm mới, trọng tâm của công ty vẫn không thay đổi: Mở ra nhiều cách thức hơn để mọi người tương tác với thế giới.

Samsung hé lộ hướng đi tiếp theo với dòng điện thoại gập - Ảnh 3.

Hành trình phát triển điện thoại gập của Samsung được định hình bởi nhiều năm đổi mới kỹ thuật và thấu hiểu người tiêu dùng. Mặc dù Samsung chưa tiết lộ những gì sắp ra mắt, nhưng những manh mối cho thấy một tầm nhìn rộng hơn về điện thoại gập, được xây dựng dựa trên nhiều lựa chọn hơn và những cách thức mới để trải nghiệm Galaxy. Mục tiêu không chỉ đơn giản là giới thiệu một sản phẩm mới, mà là tiếp tục mở rộng phạm vi trải nghiệm điện thoại gập dành cho người dùng.

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