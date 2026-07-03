Samsung hiện thực hóa mục tiêu vì một Việt Nam khỏe mạnh với giải chạy Galaxy Run

Thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động với AI cá nhân hóa

Hưởng ứng Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân", với trọng tâm chuyển dịch từ khám, chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, Samsung đã tận dụng ưu thế công nghệ, đặc biệt là AI cá nhân hóa để đồng hành cùng mục tiêu nói trên.

Giải chạy cộng đồng Galaxy Run với quy mô 5.000 người tại TP.HCM chính là cách làm sáng tạo của thương hiệu này trong việc khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen vận động thông qua việc ứng dụng đa dạng các thiết bị công nghệ tự chọn nhằm theo dõi sức khỏe cá nhân, tạo động lực duy trì thói quen vận động mỗi ngày. Việc chào đón mọi độ tuổi tham gia giải chạy, từ trẻ em đến người lớn tuổi thông qua hai cự ly 5 km và 10 km khẳng định tinh thần "tiếp từng bước tiến" đến số đông người Việt, thay vì chỉ giới hạn trong những cộng đồng vận động viên hoặc người yêu thể thao.

Để lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe chủ động mạnh mẽ hơn, Samsung cũng phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế), không chỉ trong việc tổ chức giải chạy mà còn nhiều hoạt động tuyên truyền khác. Ông Vũ Mạnh Cường, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương - Bộ Y tế nhấn mạnh: "Thông qua các sự kiện này, chúng tôi mong muốn giúp người dân nâng cao nhận thức về việc theo dõi sức khỏe hằng ngày, hình thành lối sống lành mạnh và chủ động phòng ngừa nguy cơ bệnh tật từ sớm".

Công nghệ "tiếp từng bước tiến" cho người dùng trên hành trình sống khỏe

Dấu ấn mạnh mẽ trong chiến dịch "Tiếp từng bước tiến" của Samsung chính là sự góp mặt của hệ sinh thái Galaxy gồm Galaxy S26 series, Galaxy Watch8 series và ứng dụng Samsung Health tích hợp AI cá nhân hóa. Đây là những người bạn đồng hành giúp người dùng theo dõi hiệu quả những tiến bộ về mặt thể chất, giấc ngủ, dinh dưỡng, từ đó có thêm động lực để duy trì mục tiêu sống khỏe bền vững.

Đặc biệt, ứng dụng Samsung Health trên Galaxy S26 series được xem như trung tâm dữ liệu sống khỏe, nơi từng bước chân, từng chu kỳ ngủ hay chế độ dinh dưỡng được ghi nhận và xử lý bởi Galaxy AI. Mô hình AI cá nhân hóa của Samsung sẽ dựa trên những dữ liệu này để cung cấp giáo án luyện tập, gợi ý mẹo nâng cao chất lượng giấc ngủ hay đưa ra lời khuyên dinh dưỡng hợp lý. Đây là điểm vượt trội so với những ứng dụng chỉ dừng ở việc đo đạc thông số sức khỏe theo cách thông thường.

Samsung Health cũng đóng vai trò như "cầu nối", giúp người dùng xây dựng các cộng đồng sống khỏe. Thông qua mục "Together" trên ứng dụng, người dùng có thể thiết lập các thử thách hoặc tham gia tranh tài cùng cộng đồng sống khỏe trên toàn thế giới. Ngoài ra, người yêu thích chạy bộ tại TP.HCM và Hà Nội cũng có thể tham gia sân chơi Galaxy Running Club được Samsung tổ chức đều đặn mỗi tuần. Đây là nơi gặp gỡ những người có chung đam mê vận động và chia sẻ nhiều mẹo sống khỏe cùng các thiết bị công nghệ Samsung.

Giải chạy Galaxy Run đã kết thúc song hành trình lan tỏa thông điệp "Chăm sóc sức khỏe chủ động mỗi ngày - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" vẫn được tiếp nối thông qua các thiết bị công nghệ của Samsung. Đây là một hành trình dài hơi, nơi từng bước tiến nhỏ mỗi ngày là động lực cho một hành trình sống khỏe dài hơi của người Việt.

Nhìn lại khoảnh khắc sống khỏe ở giải chạy Galaxy Run tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=6OWlQ1wGlo4