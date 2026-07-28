Samsung kéo dài hỗ trợ bảo mật Tab S10 Lite đến năm 2032: Người mua lợi gì?

Hỗ trợ bảo mật dài hơn, dùng máy yên tâm hơn

Điểm đáng chú ý của Galaxy Tab S10 Lite là thời gian hỗ trợ bảo mật được kéo dài đến năm 2032. Với người dùng phổ thông, điều này đồng nghĩa thiết bị có thêm nhiều năm nhận bản vá để giảm rủi ro từ lỗ hổng mới, đặc biệt khi máy lưu tài khoản học tập, email, ngân hàng hay dữ liệu cá nhân.

Lợi ích không chỉ nằm ở chuyện an toàn dữ liệu

Một mẫu tablet được cập nhật dài hạn thường có vòng đời sử dụng thoải mái hơn. Người mua Tab S10 Lite có thể yên tâm hơn khi cài ứng dụng mới, đồng bộ với hệ sinh thái Galaxy và hạn chế cảnh máy nhanh lỗi thời sau vài năm.

Với phụ huynh hoặc sinh viên, đây cũng là điểm đáng cân nhắc vì thiết bị có thể phục vụ lâu hơn cho việc học online, ghi chú, xem tài liệu và giải trí hàng ngày mà vẫn giữ mức bảo mật cần thiết.

Tại Thế Giới Di Động, Samsung Galaxy Tab S10 Lite WiFi 6GB/128GB đang có giá 8.890.000 đồng, giảm trực tiếp 500.000 đồng, còn giá online 8.390.000 đồng. Máy cũng hỗ trợ trả góp 0% và bảo hành chính hãng, phù hợp với người muốn đầu tư tablet dùng lâu thay vì đổi máy sớm.