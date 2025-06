Samsung 'lỡ tay' xác nhận Galaxy Z Flip 7 và Fold 7

Theo Android Authority, trong lúc cộng đồng công nghệ đang nóng lòng chờ đợi sự kiện ra mắt thế hệ điện thoại gập mới vào tháng tới, Samsung dường như đã vô tình xác nhận tên gọi chính thức của các sản phẩm này. Không phải từ một nguồn tin rò rỉ bên ngoài, bằng chứng lần này lại đến từ chính 'sân nhà' của gã khổng lồ Hàn Quốc.

Samsung vô tình để lộ thông tin về Galaxy Z Flip 7 và Fold 7

Theo phát hiện từ trang tin uy tín GalaxyClub, một danh sách ứng dụng mới đã bất ngờ xuất hiện trên Galaxy Store với cái tên không thể rõ ràng hơn là 'Samsung Internet Browser for Fold 7 and Flip 7'. Đây được xem là lời xác nhận gần như chính thức đầu tiên về tên gọi của hai chiếc flagship gập rất được mong đợi.

Manh mối về Galaxy Z Flip 7 và Fold 7 lộ diện trên Galaxy Store ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điều thú vị hơn là cách thức danh sách này được tìm thấy. Theo báo cáo, người dùng các thiết bị Galaxy đang chạy Android 15 và One UI 7 sẽ không thể tìm thấy ứng dụng này. Tuy nhiên, nếu bạn đang trải nghiệm phiên bản beta của One UI 8 trên một thiết bị như Galaxy S25, ứng dụng này sẽ hiển thị dưới một cái tên khác là 'Samsung Internet Browser for One UI 8 beta'. Mặc dù tên gọi khác nhau, cả hai danh sách này lại giống hệt nhau đến từng con số phiên bản (28.0.2.43).

Phát hiện này không chỉ xác nhận tên gọi Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7 mà còn củng cố thêm nhiều thông tin quan trọng khác. Thứ nhất, nó một lần nữa khẳng định One UI 8 sẽ ra mắt lần đầu tiên trên bộ đôi điện thoại gập này, đúng như Samsung tuyên bố trước đó. Thứ hai, nó xảy ra ngay sau khi Samsung 'nhá hàng' về một 'trải nghiệm Ultra' cho dòng Z Fold mới, làm dấy lên khả năng người hâm mộ sẽ có cả một phiên bản Galaxy Z Fold 7 Ultra cao cấp hơn.

Mặc dù danh sách ứng dụng không tiết lộ bất kỳ tính năng mới nào, nó cũng gợi nhắc về tin đồn trước đây rằng trình duyệt Samsung Internet trên One UI 8 sẽ có khả năng tóm tắt video trực tuyến một cách thông minh. Với những bằng chứng ngày càng rõ ràng, tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là chờ đợi sự kiện Unpacked của Samsung vào tháng tới để chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp và sức mạnh của bộ đôi Galaxy Z 2025.