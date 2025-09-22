Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung, Micron đồng loạt tăng giá, thị trường chip nhớ chao đảo

Kiến Văn
Kiến Văn
22/09/2025 15:55 GMT+7

Samsung vừa thông báo tăng giá các sản phẩm chip nhớ DRAM và NAND Flash lên tới 30%, với nguyên nhân chính do nguồn cung khan hiếm.

Theo NewDaily (Hàn Quốc), sản lượng chip nhớ cũ giảm trong khi nhu cầu từ các doanh nghiệp đám mây lớn lại tăng cao đã buộc Samsung phải tăng giá. Cụ thể, giá sản phẩm DRAM sẽ tăng lên đến 30%, trong khi giá bộ nhớ NAND Flash tăng từ 5 - 10%. Các sản phẩm DRAM bị ảnh hưởng bởi đợt tăng giá bao gồm bộ nhớ LPDDR4X, LPDDR5 và LPDDR5X, trong khi các sản phẩm NAND Flash bao gồm eMMC và UFS.

Samsung, Micron đồng loạt tăng giá mạnh, thị trường chip nhớ chao đảo - Ảnh 1.

Nhu cầu chip nhớ tăng mạnh, trong khi nguồn cung lại khan hiếm

ẢNH: SAMSUNG

Không chỉ Samsung tăng giá chip nhớ

Ngoài Samsung, Micron cũng đã thông báo tăng giá từ 20 - 30% cho các sản phẩm của mình, đồng thời ngừng nhận đơn đặt hàng mới. SanDisk cũng công bố mức tăng giá 10% cho các sản phẩm flash NAND.

Khi mà các nhà sản xuất bộ nhớ như Samsung đang chuyển hướng sang các phân khúc thị trường mới như PC AI (trí tuệ nhân tạo) và smartphone thế hệ tiếp theo, nhu cầu đối với các sản phẩm cũ đã giảm đáng kể. Việc sản xuất các tiêu chuẩn mới không theo kịp nhu cầu, dẫn đến giá các sản phẩm cũ như bộ nhớ DDR4 tăng vọt lên tới 50%. Điều này khiến DDR5 trở thành giải pháp tiết kiệm chi phí hơn cho máy tính cá nhân.

Trong một ngày ông Trump làm cả EU, Apple, Samsung lo lắng

Nhu cầu về bộ nhớ HBM cũng đang gia tăng khi các nhà sản xuất DRAM lớn tham gia vào lĩnh vực AI bằng cách cung cấp các GPU AI mới nhất từ Nvidia, AMD và nhiều hãng khác. Việc ưu tiên HBM hơn DRAM tiêu dùng đã dẫn đến nguồn cung khan hiếm và giá cả tăng cao.

Samsung hiện nắm giữ 32,7% thị phần DRAM và 32,9% thị phần NAND. Công ty này đang nỗ lực hợp tác với Nvidia để sử dụng các sản phẩm HBM của mình và đẩy nhanh quá trình phát triển DRAM LPDDR6, với kế hoạch ra mắt những thiết kế đầu tiên vào cuối năm nay.

