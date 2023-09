Samsung nâng tầm SmartThings tại triển lãm IFA 2023

Thông qua hệ sinh thái SmartThings, 285 triệu người dùng trên thế giới đã sử dụng và cá nhân hóa ngôi nhà của họ cho phù hợp nhất với nhu cầu, giúp kết nối liền mạch và kiểm soát đa dạng đồ gia dụng cũng như các thiết bị thông qua ứng dụng duy nhất.

Samsung muốn hoàn thiện hệ sinh thái nhà thông minh qua nền tảng SmartThings Samsung

Ông Benjamin Braun, Giám đốc Tiếp thị tại Samsung Europe cho biết: "Samsung có niềm đam mê mãnh liệt trong việc kết nối người dùng với mọi người, mọi địa điểm và những khoảnh khắc quan trọng nhất với họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tận dụng các khả năng được cung cấp bởi những đổi mới công nghệ mới nhất nhằm đảm bảo hệ sinh thái SmartThings phát triển, cho phép mọi người tạo ra nhiều kết nối hơn nữa".

Trong đó, ứng dụng SmartThings sẽ cho phép người dùng điều khiển ngôi nhà của họ từ bất cứ đâu, giúp họ tận hưởng giải trí liền mạch cũng như đảm bảo an toàn. Tại châu Âu, nhà ở luôn là nơi quan trọng nhất, khi cùng lúc đóng nhiều vai trò khác nhau như chỗ làm việc, nơi để thư giãn và giải trí. 7 trong số 10 người dùng (71%) đồng ý công nghệ có tác động tích cực đến cuộc sống thường nhật của họ, bao gồm cả cách họ tương tác với bạn bè và gia đình, hay cách họ làm việc và tận hưởng cuộc sống theo nhu cầu của cá nhân mình.

Để đáp ứng tốt hơn nữa, SmartThings mới sẽ giúp những người có niềm đam mê với ẩm thực có thể kết nối với nhau thông qua niềm vui nấu nướng và ăn uống với Samsung Food - ứng dụng "all in one" mới để tìm kiếm công thức nấu ăn, tiết kiệm và chia sẻ, lập kế hoạch cho từng bữa ăn, nấu nướng và mua sắm chi tiết.

Đáng chú ý, vào cuối năm nay công nghệ Food AI trên ứng dụng Samsung Food sẽ cung cấp các công thức nấu ăn được cá nhân hóa tùy theo yêu cầu của người dùng về chế độ ăn uống, chẳng hạn như chuyển đổi công thức thành phiên bản thuần chay, hay ứng dụng này cũng sẽ liên kết với Samsung Health vào cuối năm nay… Nhờ đó mà các bữa ăn sẽ được lập kế hoạch để có thể điều chỉnh phù hợp với sở thích và yêu cầu về chế độ ăn uống, cũng như hỗ trợ người dùng đạt được mục tiêu sức khỏe của họ.

Trước tình hình giá năng lượng tăng trên khắp châu Âu, 72% người dùng được hỏi lo ngại về chi phí vận hành các thiết bị trong nhà. Để góp phần giải quyết mối quan tâm này, SmartThings Energy có thể giúp người dùng tối ưu hóa năng lượng được sử dụng trên các thiết bị để phù hợp với nhu cầu và sử dụng ít hơn. Ví dụ như chế độ năng lượng AI trong SmartThings Energy cho phép theo dõi và giảm tới 70% mức điện năng tiêu thụ của máy giặt bằng cách sử dụng Ecobubble để giặt với nước lạnh thay vì nước ấm.

Ngoài ra, hệ sinh thái SmartThings cũng bao gồm cả các thiết bị như khóa thông minh Yale Linus Smart Lock và dụng cụ mở thông minh Smart Opener mới Gate & Garage, cho phép cửa và cổng có thể khóa từ xa thông qua ứng dụng để đảm bảo sự an tâm cho tất cả thành viên trong gia đình.