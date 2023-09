Samsung ra mắt máy tính Galaxy Chromebook Go tại Việt Nam

Thông qua mối quan hệ hợp tác sâu rộng với Google, Samsung muốn góp phần xây dựng một hệ sinh thái giáo dục thông minh với trọng tâm là con người, các thiết bị và giải pháp công nghệ sẽ đóng vai trò là những công cụ tối ưu để tăng tốc quá trình này, trong đó người dùng sẽ được hưởng lợi từ công nghệ trên Galaxy Chromebook Go và các giải pháp giáo dục của Google.

Galaxy Chromebook Go được thiết kế dành cho học tập và làm việc online CTV

Được thiết kế dành cho học tập và làm việc online, Galaxy Chromebook Go sở hữu thiết kế linh hoạt với bản lề xoay cho phép gập mở 180 độ và độ bền cao theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD 810G, bao gồm cả bàn phím chống tràn. Sản phẩm cũng sở hữu thời lượng pin vượt trội lên tới 12 tiếng, cho phép người dùng dễ dàng học tập và làm việc thoải mái cả ngày mà không cần lo lắng về sạc pin. Thiết bị cũng tích hợp sẵn các cổng kết nối tốc độ cao, bao gồm cổng USB Type-C, USB 3.2, khe đọc thẻ nhớ MicroSD, tùy chọn khe gắn SIM LTE và chuẩn kết nối WiFi 6 mới nhất.

Để tận dụng sức mạnh này cho học tập và làm việc, Galaxy Chromebook cũng được tích hợp sẵn giải pháp Google Workspace for Education, cho phép người dùng dễ dàng kết nối, cộng tác, học tập và làm việc trực tuyến mọi nơi mọi lúc. Được Google thiết kế riêng cho trường học và lớp học tại nhà, Google Workspace for Education là gói giải pháp tích hợp sẵn các ứng dụng hiệu suất như Gmail, Calendar, Meet, Docs, Sheet, Slides, Classroom, Assigments, Groups, Drive...

Bên cạnh phần cứng mạnh mẽ của Samsung và giải pháp phần mềm chuyên dụng từ Google, máy tính Galaxy Chromebook Go còn được trang bị nhiều tính năng tiên tiến giúp tăng tốc học tập và làm việc theo lối sống đa nhiệm. Trong đó phải kể tới khả năng kết nối liền mạch với hệ sinh thái di động Samsung Galaxy rộng lớn, qua đó người dùng không bỏ lỡ các nội dung quan trọng hoặc linh hoạt truy xuất thông tin, kiến thức và giao tiếp. Ngoài ra, Galaxy Chromebook Go còn có thể giao tiếp với màn hình tương tác Samsung Flip để giúp lớp học trở nên sinh động và thông minh hơn, tăng mức độ tương tác giữa người dùng và nội dung giảng dạy.

Galaxy Chromebook Go là giải pháp tối ưu cho giáo dục phổ thông khi vừa tăng tốc hiệu suất làm việc và học tập, đồng thời cho phép các bậc phụ huynh và các nhà quản lý giáo dục dễ dàng kiểm soát con em mình một cách an toàn, hiệu quả. Đó cũng là sự khích lệ để Samsung cùng với các đối tác của mình dự kiến sẽ mở rộng công tác triển khai trải nghiệm các thiết bị Galaxy Chromebook Go tới nhiều trường tại 10 tỉnh thành phố khác từ giờ tới cuối năm 2023.