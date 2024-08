Samsung ra mắt thẻ nhớ microSD dung lượng lên tới 1 TB

Với dung lượng 1 TB, người dùng có thể lưu trữ hơn 400.000 hình ảnh 4K UHD (tương đương 2,3 MB) hoặc hơn 45 tựa game console (tương đương 20 GB). Với dung lượng gia tăng, PRO Plus và EVO Plus mở ra những khả năng mới cho các thiết bị di động như điện thoại thông minh, camera hành động, thiết bị bay (drone) và máy chơi game cầm tay.



Samsung vừa tung ra dòng thẻ nhớ microSD dung lượng lên tới 1 TB Samsung

Ngoài ra, Samsung cũng cung cấp cho PRO Plus và EVO Plus đa dạng lựa chọn cho người dùng bao gồm các phiên bản: 128 gigabyte (GB), 256 GB, 512 GB và 1 TB. Bên cạnh đó, EVO Plus còn có phiên bản 64 GB.

Dòng sản phẩm PRO Plus có thể giúp người dùng lưu trữ nội dung chất lượng cao với trải nghiệm hiệu suất tuyệt vời, đẩy nhanh quá trình sáng tạo. Sản phẩm hứa hẹn đem đến hiệu suất vượt trội cùng độ tin cậy tuyệt đối với các tùy chọn dung lượng lưu trữ từ 128 GB đến 1 TB, cung cấp tốc độ đọc tuần tự lên tới 180 megabyte mỗi giây (MB/s) và tốc độ ghi tuần tự lên tới 130 MB/s. Để đẩy nhanh tốc độ và trở nên đa nhiệm, PRO Plus được trang bị UHS Speed Class 3 (U3) và Video Speed Class 30 (V30) cho Video 4K UHD với hiệu suất ứng dụng chuẩn A2, giúp người dùng giải tỏa lo lắng về việc lưu trữ và sắp xếp nội dung, từ đó tập trung hơn vào quá trình sáng tạo.

Trong các hoạt động hằng ngày, EVO Plus giúp nâng cao khả năng lưu trữ dữ liệu trên thiết bị với tốc độ truyền lên tới 160 MB/s. Sản phẩm cũng được trang bị UHS Speed Class 3 (U3) và Video Speed Class 30 (V30)[3] cho video 4K UHD với hiệu suất ứng dụng chuẩn A2[4], cho phép người dùng tận hưởng trải nghiệm truyền tải và đa nhiệm mượt mà. Bên cạnh đó, EVO Plus 64 GB còn có nhiều thông số kỹ thuật khác nhau với UHS Speed Class 1 (U1), Video Speed Class 10 (V10) và hiệu suất ứng dụng chuẩn A1.

Bên cạnh đó, PRO Plus và EVO Plus tương thích với nhiều thiết bị hằng ngày để lưu trữ dữ liệu một cách an toàn, bao gồm điện thoại thông minh Android, máy tính bảng và máy chơi game cầm tay. Sản phẩm cũng tương thích với các thiết bị được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như camera hành động hoặc thiết bị bay (drone) để tạo nội dung, chỉnh sửa và lưu trữ dữ liệu.

Hiện tại, các mẫu thẻ nhớ dung lượng 1 TB PRO Plus và EVO Plus đã được bán ra thị trường. Trong đó, giá bán lẻ đề nghị của nhà sản xuất dành cho thẻ nhớ PRO Plus là 659.000 đồng với phiên bản 128 GB và 3,571 triệu đồng với phiên bản 1 TB. Trong khi đó, thẻ nhớ EVO Plus có giá bán lẻ đề nghị từ 264.000 đồng cho phiên bản 64 GB và 3,314 triệu đồng cho phiên bản 1 TB.