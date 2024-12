Samsung sa thải nhân viên vì rò rỉ Galaxy S25

Vốn là công ty nổi tiếng với những biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn rò rỉ thông tin về các sản phẩm sắp ra mắt, Samsung đang phải đối mặt với tình trạng rò rỉ các thông tin liên quan đến dòng Galaxy S25. Chính vì vậy, công ty đang mạnh tay nhằm xử lý những người làm rò rỉ các thông tin sản phẩm của hãng.

Hình ảnh Galaxy S25 bị đăng tải có chứa số nhận dạng thiết bị giúp Samsung phát hiện ra người rò rỉ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Các nhân viên mà Samsung xác định và chấm dứt hợp đồng lao động bắt nguồn từ những hình ảnh rò rỉ có chứa thông tin về số nhận dạng thiết bị hiển thị trên Galaxy S25. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Samsung phải sa thải nhân viên vì lý do tương tự.

Tin tức Galaxy S25 tiếp tục xuất hiện

Bất chấp những nỗ lực nhằm giữ kín thông tin, Samsung vẫn không thể ngăn chặn các rò rỉ liên quan đến dòng Galaxy S25. Theo báo cáo mới nhất, nhà báo Evan Blass đã công bố những hình ảnh được cho là đoạn giới thiệu chính thức của sự kiện Galaxy Unpacked, dự kiến diễn ra vào ngày 22.1 năm sau.

Những hình ảnh được đăng tải cho thấy thiết kế của Galaxy S25 Plus và S25 Ultra khi nhìn từ mặt trước. Các bản kết xuất bị rò rỉ khớp với thông tin đã được tiết lộ trước đó, cho thấy Galaxy S25 Ultra có các góc bo tròn hơn, vốn là điều mà nhiều người dùng Samsung mong đợi vì tính tiện dụng. Trong khi đó, Galaxy S25 Plus cũng có thiết kế tương tự với các góc bo tròn hơn so với Galaxy S24 Plus.