Samsung sắp 'hồi sinh' thương hiệu smartphone Note sau 5 năm

Kể từ khi dòng Note bị khai tử, Samsung đã cố gắng bù đắp cho sự sụp đổ của nó bằng cách đưa tính năng mang tính biểu tượng nhất, S Pen, vào dòng smartphone Galaxy S cao cấp nhất. Giờ đây, công ty còn có thể tiến xa hơn nữa trong việc giúp Galaxy S mang đậm chất "Note" hơn.



Galaxy S25 Note sẽ là cái tên được Samsung chọn thay vì Galaxy S25 Ultra? ICE UNIVERSE

Theo báo cáo mới nhất từ chuyên gia rò rỉ Ice Universe, Galaxy S25 Ultra sẽ loại bỏ các góc nhọn ở phần khung của Galaxy S24 Ultra để tránh các cạnh in sâu vào lòng bàn tay. Thay vào đó, sản phẩm sẽ có các góc hơi bo tròn. Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội, Ice Universe cũng cung cấp thông tin Galaxy S25 Ultra sẽ có "tỷ lệ màn hình ngang so với thân máy" tốt hơn so với Galaxy S24 Ultra.

Trước đó, Ice Universe cho biết Galaxy S25 Ultra sẽ có phần thân máy hẹp hơn và màn hình rộng hơn so với tiền nhiệm. Về cơ bản, do phần khung viền hẹp hơn nên sẽ tạo cảm giác về một chiếc smartphone nhỏ gọn với màn hình rộng hơn, ngay cả khi kích thước tổng thể không thay đổi đáng kể.

Các rò rỉ trước đó cũng cho thấy Galaxy S25 Ultra sẽ đi kèm chip nhanh hơn, camera siêu rộng và tele mới, cùng nhiều RAM hơn. Sản phẩm có thể không mang tên Galaxy S25 Ultra mà là một cái tên mới nếu tin đồn từ người dùng X, Yogesh Brar, vốn có thành tích rò rỉ rất tốt, là chính xác. Thao Brar, phiên bản kế nhiệm của Galaxy S24 Ultra sẽ lấy tên Note. Ông không xác nhận liệu nó sẽ được gọi là Galaxy S25 Note hay chỉ đơn giản mang tên Galaxy Note 25, nhưng Galaxy S25 Note dường như được ưu tiên hơn.

Bên cạnh đó, Samsung cũng có thể đổi tên model "Plus" để chuyển sang "Pro" như là cách để định vị trở thành đối thủ dành cho Pixel 9 Pro và iPhone 16 Pro. Hy vọng Samsung sẽ trang bị cho sản phẩm thông số kỹ thuật xứng đáng với cái tên mới.